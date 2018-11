Blåvitt svagt på konstgräs - Salomonsson kritisk: "Två olika idrotter"

IFK Göteborg hade i år en turbulent säsong med sportsligt svaga resultat och förändringar i klubbens ledning. När Fotbollskanalen, via Playmaker.ai, gick igenom hur det gick för laget på gräs kontra konstgräs gick det att se att laget trivdes bättre på gräs med 1,15 poäng per match, medan laget endast tog 0,8 poäng per match på konstgräs. Endast nedflyttade Trelleborg och Dalkurd var därmed sämre än Blågult på underlaget.

Blåvitt-backen Emil Salomonsson är inte chockad över statistiken.

- Vi hamnade i botten i vanliga tabellen också, så det är väl ingen chock att vi ligger långt ner. Det är alltid tråkigt att läsa att man ligger långt ner i en tabell, men om vi hade varit i toppen av tabellen på gräs och långt ner på konstgräs hade vi fått lära oss något av det. Nu ligger vi långt ner i båda tabellerna och måste bli bättre på alla fronter, både hemma och borta. Vi måste bli bättre på allt, säger han till Fotbollskanalen.

Salomonsson har inget klart besked om varför det gick sämre på konstgräs i år, men riktar samtidigt kritik mot att underlaget numera är vanligare än gräs i allsvenskan.

- Jag vet inte riktigt varför det är så, men det är också från säsong till säsong. Vi har vår hemmaplan på gräs och om man har det tar man även rent generellt fler poäng på det underlaget. För mig är det två helt olika idrotter. Jag vet inte om det finns någon annan serie i världen som kan ha så olika underlag. Det kan vara en typ av konstgräs till en typ av gräsplan, säger han till Fotbollskanalen.

- Tyvärr ser också utvecklingen ut på det viset, att om man bygger en ny arena blir det också konstgräs. Jag tycker generellt sett att fotboll på elitnivå ska spelas på gräs. Det är jättebra med konstgräs på breddnivå och för ungdomar, men även eftersom att det går att använda i alla väder. Däremot tycker jag inte att en elitarena ska ha konstgräs. Tyvärr får man acceptera det och göra det bästa av situationen, fortsätter han.

Blåvitt hade i år oftast träningspass på konstgräs före matchspel på underlaget, men pratade däremot inte särskilt mycket om lagets möjliga svårigheter på underlaget.

- Vi brukar få in något träningspass på konstgräs. Ibland är det tajt med matcher, men vi prioriterar inte alltid att byta underlag, då det även sliter på kroppen. Det är ganska stor skillnad på konstgräs och gräs. Det sliter ju mer att spela på konstgräs. Om man har tajt med matcher kanske man inte lägger en träning på konstgräs, men oftast gör vi det, säger Salomonsson.

- Man pratar aldrig om saker och ting som man har det tuffare med. Det blir psykologiskt fel att säga att vi inte har vunnit mot det laget på fyra, fem matcher eller att man inte vunnit på konstgräs. Man tar inte upp det, utan fokuserar i stället på skillnaderna. Om det är en tyngre gräsplan, så tittar man kanske på var man tar risker och att man kanske kan påverka lite mer bakifrån på konstgräs. Det är mycket svårare att spela försvarsspel på konstgräs. Man måste vara skickligare i presspelet på konstgräs. Det är självklart att man går igenom underlaget, men inte att vi har haft tufft på det, fortsätter han.

Göteborg lade våren 2017 hybridgräs på Gamla Ullevi. Salomonsson trivs på underlaget och tror att det kan vara framtiden för en del lag i svensk fotboll.

- Jag tycker att känns bra, ju mer den sätter sig desto mer känns det som en vanlig gräsmatta. Den tål lite mer belastning. I början var den som vi tränar på ganska hård, men nu kan vi ha två träningar samma dag och det ser ändå ut som att ingen har gått på den. I min värld är det framtidens underlag på arenor som inte klarar gräs, säger han.

Salomonsson tycker även att det är dags att ta beslut om underlagsfrågan i Sverige. Han vill inte ha konstgräs, i stället gräs eller hybridgräs. Blåvitt-backen tror att det gynnar unga spelares utveckling bättre än på konstgräs.

- Vi får se. Jag tycker att det ska sättas regler och jag följer det här med spänning kring hur det blir framöver. Nu gör ju även landslaget framgång på spelare som har växt upp med vanligt gräs, spelat i gräsklubbar eller lämnat Sverige ganska tidigt, säger han.

- Det är sällan det är en ren "konstgräselva" i landslaget. Det är väl nästan bara Viktor Claesson som har spelat rätt mycket på konstgräs. Jag tror att du kan bli väldigt bra på konstgräs, men för att ta det där lilla sista steget behöver du gräs, fortsätter han.