Blåvitts bakslag: Eriksson skadad - bröt mot AIK

IFK Göteborg inledde matchen på Friends Arena i ett rasande tempo och Sebastian Eriksson låg bakom mycket. Bland annat bröt han ett uppspel så att Blåvitt kunde kontra och göra 1-0.

AIK kom dock in i matchen när Pontus Dahlberg sköt på Gustav Svensson så att bollen gick in i eget mål. Efter 1-1-målet kom hemmalaget in i matchen och skapade några chanser.

Strax innan halvtid fick Blåvitt ett bakslag när Sebastian Eriksson la sig ner och signalerade för byte. Det såg ut som att han tog sig för foten.

Eriksson gick av med en befarad skada och in kom nyförvärvet Anders Trondsen.

Matchen slutade 2-2.