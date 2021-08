Dahlins femte nolla på sju efter omstarten: "Jag kanske är jobbig att lyssna på"

Frisparksmål från Veljko Birmanceveic och Anders Christiansen – och ett 2-0-mål däremellan av Malik Abubakari, gjorde att Malmö FF tog hem segern på hemmaplan mot Degerfors. Nollan var lagets femte på de sju allsvenska matcherna som spelats efter EM-uppehållet. I Champions League-kvalet är facit hittills tre nollor på åtta matcher. Siffror som visar en markant förbättring jämfört med vårens spel.

Då släppte Malmö FF in 14 mål på nio allsvenska matcher, och lyckades inte lämna en match utan ett baklängesmål någon gång under hela det första halvåret. Johan Dahlin rehabiliterade axeln efter en operation förra hösten och såg Marko Johansson vakta målet under tiden. Med Dahlin i målet har MFF släppt in sex mål på sju matcher efter omstarten i allsvenskan.

ANNONS

Har du någon förklaring?

- Jag vet faktiskt inte. Allvarligt talat, jag har inte tänkt på det. Jag vet inte om det är att jag håller dem på tårna kanske. Gapar och skriker, så de inte slappnar av, säger Johan Dahlin.

Vilken är din roll i det kollektiva?

- Som jag sa innan, jag tror jag tar ansvar i det verbala. Det kanske varit orsaken lite innan, att man slappnar av. Även om man leder med 3-0 så är det skönt att hålla nollan. Där försöker jag vara med och peppa och sporra, så att man inte slappnar av. Det kunde lika gärna blivit 3-1 i dag – det är inte jättelångt ifrån. Jag tror just det tjatet, att vara på tå – jag kanske är jobbig att lyssna på. Men i slutändan tror jag att det är viktigt att man håller sig vaken de sista tio.

34-åringen tror att han hörs mer i dag som målvakt. ANNONS

- Jag tror att det kommit mer och mer naturligt med åldern. Sedan tror jag att jag alltid varit en sådan målvakt. Jag har inte varit den målvakten kanske som syns och gör räddningar uppe i kryssen, även om jag gör det ibland. Men det är väl just det auktoritära kanske och det verbala som jag varit bra på innan.

Fortfarande sticker MFF:s 19 insläppta mål på 16 matcher ut. Bland lagen på allsvenskans övre halva är bara BK Häckens 21 baklängesmål värre.

MFF:s Jo Inge Berget försöker förklara förändringen:

- Det är svårt att säga. Det handlar om små saker, och när de sitter så ändrar de mycket. Sedan var det viktigt att få den första nollan och känna på det också. Johan håller oss på tårna och det är viktigt att hålla nollan. Det ska brinna lite för att hålla nollan och det gör det nu också. Det är skönt, säger Berget.

ANNONS

Johan Dahlin svarar på om det blev enklare efter den matchen (4-0 mot Sirius den 10 juli):

- Ja, ni har ju tjatat en del om det (skratt). Det är väl klart att det blivit enklare. Men jag har som sagt inte tänkt jättemycket på det. När jag spelade förra året så var det också nollor. Jag försöker att inte lägga för mycket vikt vid det. Men vad jag förstod var det ganska mycket snack om det innan. Det är skönt att vi sluppit det nu, säger Dahlin.

Lördagens seger tar MFF jämsides med Djurgården på 33 poäng. Stockholmslaget möter Mjällby på måndag.