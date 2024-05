Djukanovic målade efter tuffa tiden: "Vill inte ljuga - jag behövde det här"

Hammarby-stjärnan Viktor Djukanovic har störts av en fotskada under våren. Dels har han spelat skadad, dels har han tvingats stå över matcher. Ytterforwarden har agerat inhoppare under de två senaste matcherna, men mot Sirius under söndagen hann han göra mål ändå.

20-åringen dundrade in en frispark i slutskedet av matchen, som Bajen vann med 3-0, och nätade därmed för första gången sedan den 15 april.

- Det kändes bra. Jag vill inte ljuga: jag behövde det här målet. Det kommer hjälpa mig mycket, säger Djukanovic.

- Jag känner fortfarande av skadan. Så det här hjälper mig att pusha på ännu mer och jobba hårdare.

När tror du att du kommer känna dig hundraprocentig igen?

- Jag vet inte. För jag vill hjälpa laget också. Vi har en match kvar och sen har jag landslagssamling. Men sen får jag tid till att vila.

Kaptenen Nahir Besara avstod att ta frisparken och lät Djukanovic dra till, vilket målskytten är tacksam över.

- Jag var säker på att jag skulle göra mål. Jag vet inte varför, men jag hade den känslan. Och jag vill säga tack till Nahir som hjälpte mig.

Hammarby ligger fyra i allsvenskan just nu. De spelar sin sista match under vårsäsongen på söndag, mot Djurgården.