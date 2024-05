FEM SPANINGAR: "Hammarbys Touré är något speciellt"

BAJEN LITE BÄTTRE INNAN PAUS

Den första halvleken var relativt jämn i stora perioder, men det var egentligen inget av lagen som imponerade spelmässigt. Bortalaget Sirius slarvade också med boll vid några tillfällen och hade då svårt att stå rätt i försvarsspelet. Totalt sett var Hammarby bättre innan paus och speciellt i slutskedet av halvleken. 1-0 kom också i den 44:e minuten, när Sirius inte var samlat och några fina individuella aktioner från Deniz Gül, Oscar Johansson Schellhas samt Bazoumana Touré sårade gästerna.

TOURÉ ÄR NÅGOT SPECIELLT

Efter en inledning på den andra halvleken som innehöll någon farlighet åt båda håll gjorde Tesfaldet Tekie 2-0 till Hammarby, och då var så klart Sirius rejält illa ute. De gjorde ett hyfsat försök att sätta tryck på Bajen och hämta upp underläget men när chanserna inne i boxen dök upp var man för trubbigt i de avgörande lägena. Spetsen för att spräcka hemmalagets nolla saknades och till slut kändes den här segern given för Hammarby. Viktor Djukanovic gjorde ett läckert frisparksmål till 3-0 i slutskedet och snyggade till siffrorna ytterligare. Han har haft fysiska bekymmer under vårsäsongen men när han är fullt frisk igen ser Bajens offensiv plötsligt spännande ut. Då finns det en del alternativ. Visserligen lär han säljas i sommar men just nu ser Oscar Johansson Schellhas ut att hitta mer rätt i grönvitt, Deniz Gül håller på att få ett ordentligt genombrott och nye Bazoumana Touré tar kliv hela tiden. Den 18-årige ivorianen är välskolad och bidrar inte bara offensivt med sin enorma speed och kraft. Även defensivt tar han ansvar och är följsam när det behövs. Jag är helt övertygad om att han med tiden kommer visa att det är något alldeles speciellt med honom. Touré ser ut att lära sig saker för varje vecka som går.

MATCHENS HÄNDELSE

Den utspelade sig i den 91:a minuten. Då applåderade och jublade alla hemmasupportrar på Tele2 Arena. För då var det dags för Dennis Collander att göra comeback. Senast 22-åringen fick speltid i allsvenskan var den 3 juli 2022, mot Djurgården. Mittfältaren har fått otroligt med beröm för sin professionalitet och träningsmentalitet, och därför har hans skadehelveten de senaste åren också tagit hårt internt. Det var fint att se Collander få ett varmt mottagande.

FRÅGETECKNET

Kanske håller ett grönvitt frågetecken på att rätas ut? För fram till det ovan nämnda Collander-bytet var Tesfaldet Tekies 2-0-mål matchens stora händelse. En inövad hörnvariant ledde till en riktigt snygg fullträff. Nahir Besara slog hörnan rakt på Tekie, som positionerat sig vid straffområdeslinjen och helt ren kunde ta ner bollen. Därefter drämde han till på halvvolley och fick se skottet slinka in vid ena stolpen. Efter att ha haft ett långskott som träffat stolpen i den första halvleken var Tekie värd det målet. Och mittfältaren gjorde överlag en fin insats mot Sirius. Som jag uppfattat saken har han varit ifrågasatt i grönvita supporterled det här året men det här var ett steg framåt för den bollskicklige 26-åringen. Alla hans aktioner var så klart inte klockrena men Tekie bidrog med många nyttiga saker. Han vann boll, transporterade boll och fördelade boll. Att Hammarby-tränaren Kim Hellberg gillar Tekies spelartyp var väldigt tydligt när det blev aktuellt för klubben att plocka tillbaka mittfältaren i vintras, så förutsättningarna för att han ska lyckas finns där. Det här kanske kan bli början på ett lyft.

MATCHENS BÄSTA SPELARE

3: Nahir Besara. Det är lätt att alltid hamna här och slentrianmässigt lyfta Hammarbys kapten. Men han är så oerhört viktig för sitt lags spel. Besara är alltid tekniskt skicklig och så klok i nästintill alla lägen.

2: Tesfaldet Tekie. Se ovan.

1: Bazoumana Touré. Se ovan.