Djurgårdens styrelse tar avstånd - efter Stockholmsderbyt

Hammarby IF

IF Brommapojkarna

Djurgårdens IF

Hammarby IF

Stockholmsderbyt mellan Hammarby IF och Djurgårdens IF avbröts i söndags och kommer att spelas klart under måndagen inför tomma läktare på Tele2 Arena. På Djurgårdens kortsida användes bland annat knallskott, något som klubbens styrelse nu fördömer.

Styrelsen tar, via klubbens hemsida, avstånd från att supportrar agerade på ett sätt som resulterade i att matchen blev avbruten.

"Vi upplever händelsen som en protest mot föreningens beslutsfattande rörande den sportsliga verksamheten förstärkt av ett negativt derbyfacit. Det är självfallet helt oacceptabelt att individer, genom sina handlingar, tar sig rätten att försöka avbryta en match, utsätta andra för fara och genom det också frångå den föreningsdemokratiska ordning för styrning och beslutsfattande vi har i Djurgården Fotboll", skriver styrelsen på föreningens hemsida.

Annons

Styrelsen skriver vidare följande:

"Incidenter likt dessa skadar vår förening, underminerar vårt arbete för en positiv supporterkultur och innebär på kort sikt betydande påfrestningar på föreningens organisation".

"Det är alla medlemmar som tillsammans utgör Djurgården Fotboll och vi behöver gemensamt bidra till en bättre kultur och komma överens om att den här typen av handlingar aldrig tillåts bli normaliserade".

Djurgårdens ordförande Lars-Erik Sjöberg fördömer händelserna.

- Vi har uttalat oss om vad vi tror är bakgrunden och det här är inget vi önskar i svensk fotboll. Det var ett oacceptabelt beteende, säger Sjöberg till Fotbollskanalen.

Vill du utveckla att ni ser det här som en protest mot "föreningens beslutsfattande rörande den sportsliga verksamheten"?

- Jag tror att det funnits en viss kritik med alla rätta. Det är extremt tråkigt att förlora matcher och inte minst derbyn. Det har funnits ett antal supportrar som har varit vokala i de här frågorna. Vi ska inte gå händelserna i förväg, då matchen ska slutspelas, men det såg inte bra ut i går heller.

Annons

Kunde ni från ledningshåll gjort något annorlunda för att undvika gårdagens utfall?

- Vi förberedde oss tillsammans med det andra laget som vi spelade med i går. De var arrangör och vi gjorde det vi kunde i säkerhetsfrågor. Vi gjorde ett annorlunda upplägg med supportrar inför matchen och vi hoppades på att det här inte skulle ske, men nu hände det.

Sjöberg berättar vidare att Djurgården hade en samling med supportrar i lördags.

- Vi hade en öppen samling på Kaknäs i lördags inför matchen. Vi har jobbat på ett lite annat sätt, men vi har haft dialog med supportergrupper. Du får prata detaljer med Bosse (Andersson, sportchef) och de andra.

Hur kommer Djurgården att agera framåt?

- Vi utvärderar hela tiden situationen när det gäller sport och annan verksamhet. Vi ska titta på och fundera kring vad vi behöver göra med framför allt sikte på nästa säsong.

Annons

Kommer ni kalla till möte med supportrar i veckan?

- Det sker löpande kommunikation på olika sätt. Vi planerar medlemsmöten löpande under året och har framför allt vid de tillfällena dialog med supportrar. Vi har även det på daglig basis med alla nära Djurgårdsfamiljen.

Sjöberg vill inte spekulera i framtida konsekvenser för Stockholmsderbyn, det vill säga om bortasupportrar kan komma att förbjudas eller liknande.

- Det tror jag är för tidigt att uttala sig om. Vi äger heller inte den frågan själva, det är polisens fråga. Vi behöver ha tillstånd för sådana här matcher, så det är en polisiär fråga. Vi vill ha bortapublik som på alla matcher för att ha en fantastisk stämning. Vissa matcher sticker ut, vilket kan vara derbyn, men även andra matcher, där det har skett oacceptabla händelser.

Annons

Djurgården låg under med 2-0 när matchen blev avbruten. Djurgården har förlorat två matcher mot AIK, samt en match mot Hammarby i år i allsvenskan, vilket väckt frustration i supporterled.