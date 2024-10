Justitieministern markerar efter derbykaoset: "Inte acceptabelt"

Hammarby IF

Stockholmsderbyt mellan Hammarby IF och Djurgårdens IF avbröts i söndags och kommer att spelas klart under måndagen inför tomma läktare på Tele2 Arena. På Djurgårdens kortsida användes bland annat knallskott, samt utskjutande pyroteknik.

Nu väljer justitieminister Gunnar Strömmer (M) att markera.

- Alla är väl överens om att det inte är acceptabelt att det kastas in olika typer av pyroteknik. Där uppfattar jag att det finns en väldigt stor samsyn i olika aktörer kring fotbollen, säger Strömmer i SVT:s Morgonstudion.

Strömmer backar polisens beslut att dra tillbaka tillståndet för att arrangera en offentlig tillställning, vilket fått kritik från Hammarby.

- Det är polisen som ytterst måste fatta sådana beslut. Det är en fråga om säkerheten där och då, säger Strömmer.