Hammarby slog Djurgården i kaosderby - mållöst uppskjutna kvarten

IF Elfsborg

IF Brommapojkarna

Hammarby IF

IF Brommapojkarna

Stockholmsderbyt mellan Hammarby IF och Djurgårdens IF avbröts i söndags i 76:e minuten - efter att bland annat knallskott och utskjutande pyroteknik använts på Djurgårdens klacksektion på Tele2 Arena. Hammarby ledde där och då med 2-0 efter två mål av Nahir Besara i första halvlek och under måndagen återupptogs derbyt.

Hammarby gjorde en förändring inför den sista kvarten, då Simon Strand ersatte Shaquille Pinas, medan det var tre offensiva förändringar i Djurgården. Miro Tenho, Keita Kosugi och Rasmus Schüller klev av, samtidigt som Viktor Bergh, Magnus Eriksson och Haris Radetinac kom in.

- Det blir speciellt. Jag har aldrig varit med om någon sådant här, med kontrasterna från i går. För oss handlar det om att vara påkopplade, ha energi och pressa dem. Men också förstå att det bara är 15 minuter kvar, sa Kim Hellberg, tränare i Bajen, till Max före avspark.

Annons

Kim Bergstrand, en av två huvudtränare i Djurgården:

- Det handlar om att få tag i bollen så snabbt som möjligt, pressa högt och få situationer i deras straffområde. Det är inte så mycket tid kvar så det gäller att vi får med oss något tidigt så vi får energi, sa han i samma sändning.

Djurgården satte tryck direkt med flera spelare i offensiven, men fick inte in ett mål snabbt, då Bajen försvarade sig väl kring eget straffområde. Tokmac Nguen kom i den 84:e minuten till avslut efter en Bajen-felpassning, men då stod Warner Hahn i vägen.

Efter runt nio spelade minuter valde Djurgården att göra ett till byte, då Albin Ekdal ersatte Besard Sabovic. Två minuter senare valde i sin tur Bajen att plocka av Bazoumana Touré till förmån för Mads Fenger. I slutändan blev det inga mål under sista kvarten och därmed blev det seger med 2-0 för det grönvita Stockholmslaget.

Annons

Hammarby är på andra plats med 50 poäng, medan Djurgården är på tredje plats med 47 poäng. Vid AIK-seger mot IFK Göteborg senare under måndagen är Dif på fjärde plats.

Kim Bergstrand:

- Det blev för lite situationer i deras straffområde för att man ska vara nöjd. Det är svårt, de var väl förberedda. De pressade bra och vi fick ingen lugn och ro. Vi var lite för stressade vid en hörna och drog i gång kort. Det var lite stress. Om vi ska göra mål är det bra om vi får in bollen i straffområdet, säger Djurgårdens tränare till Max.

- Det var en speciell situation, men man fick omfamna den.

Kollega Thomas Lagerlöf sa inför avspark i går att Djurgården skulle "låta matchen komma till" dem. Bergstrand utvecklar tankarna bakom matchplanen:

- Vi har ofta gått ut i många derbyn och bara kört, varit extremt aggressiva och inte fått resultat även om vi spelat bra. Nu ville vi få en kontrollerande matchbild och växa in i det. Det var planen, men sen släppte vi in ett tidigt mål och då behövde vi ändra på det.

Annons

Rörande Djurgårdens svaga derbyfacit säger Bergstrand:

- Det är en mental belastning. Vi är inget skitdåligt lag, vi har inga skitdåliga spelare och vi är inga skitdåliga tränare heller. Men det är en mental belastning nu. Vi var inte dåliga i går, det var en ganska jämn match där de hade två fina avslut - som det bara är att gratulera Nahir för.

- Men matchen som sådan… Vi blev väldigt hårt straffade. Vi har fått med oss väldigt lite i derbyn. Man får inte med sig så mycket när man har en sådan belastning.

Senaste tiden har det figurerat uppgifter som gör gällande att Djurgårdens tränarduo kommer få lämna blåränderna vid årsskiftet:

- Alla är fria att ha åsikter, det ingår i branschen. Vinner man inte tillräckligt med matcher kommer det snacket alltid. Och så kommer det alltid vara, säger Bergstrand och fortsätter:

Annons

- Jag vill inte spekulera alls (om framtiden). Jag förhåller mig till att jag har kontrakt, och jag har aldrig brutit ett kontrakt själv i förtid.

Hammarbys lagkapten och derbyhjälte, tvåmålsskytten Nahir Besara:

- Det känns otroligt skönt att få vinna matchen för våra supportrar som inte fick se oss avsluta jobbet som vi påbörjade i går, säger han i samma sändning.

Den grönvita stjärnan har gjort mängder av mål i derbyn genom åren:

- När man är från Stockholm vet man vad de här matcherna betyder för supportrarna, de kommer att leva på den här matchen till nästa år. Jag tar supportrarnas hjärta och min hjärna, blandar jag ihop dem så får jag en bra derbyspelare.

- Jag känner mig mentalt stark, som person och fotbollsspelare. Jag vet vad som behövs för att prestera i derbyn. Många jagar upp sig inför och blir stressade. Jag är inte stressad på det sättet. Jag älskar den här typen av matcher.

Annons

Besara hyllar även Hammarbys nye tränare Kim Hellberg, som kom från IFK Värnamo i vintras, för årets starka säsong.

- Det är tack vare tränarna, och tränarstaben. Med Kim. De har gjort ett otroligt jobb. Hur de fått till truppen, sättet vi spelar på. Det är inte så att vi backar hem och försvarar oss till resultat. Vi attackerar varje match, är modiga och får med oss poäng ändå.

- Det är tack vare tränarna som har implementerat en bra spelidé. Kim har varit otrolig. Det var därför jag gick fram till honom (efter ett av målen i går), han förtjänar att hyllas efter säsongen. Det de (tränarstaben) har gjort hittills är otroligt.

Vid kryss i derbyt hade Malmö FF varit klar svensk mästare 2024, men nu får Skånelaget i stället vänta på ett potentiellt guldfirande nästa vecka. Hammarby har fortfarande en liten, liten chans att få lägga händerna om Lennart Johanssons pokal.

Annons

- Det är inget vi tänker på. Vi har en ung trupp och bygger för framtiden. Jag har sagt det många gånger: Hammarbys framtid är ljus. Vi kommer bli bra, men om det är i år eller nästa år får vi se. Fortsätter vi på det här sättet kommer vi att vara bra, säger Besara.

Besara utvecklar sina tankar när han ställer sig framför Fotbollskanalens intervjumikrofon:

- Tråkigt att det blev som det blev, men vi visste att vi skulle gå ut och göra jobbet. Det var bara att göra det vi blev tillsagda.

Förtjänade ni vinsten med tanke på det som hände?

- Djurgården-spelarna gjorde inget fel på det sättet. Vissa av deras supportrar betedde sig dåligt, men inte allihop. Man ska inte dra alla över en kam. Jag tycker inte det ska vara en kollektiv bestraffning, det ska vara en enskild. De som har gjort fel ska straffas. Men samtidigt är jag bara en fotbollsspelare. Jag gör mitt jobb på plan.

Annons

Går ni för SM-guld eller Europaplats nu?

- Vi fokuserar bara på nästa match hela tiden, så som vi gjort hela året. Men vi vill såklart hamna topp-tre, det är målet, avslutar 33-åringen.

Djurgården-veteranen Magnus Eriksson om hur det var att spela inför tomma läktare på Tele2:

- Märkligt. Extremt märkligt, med allt som hände i går och allt vad det innebär att ladda upp igen och få 15-20 minuter på sig att påverka ett resultat som i går kändes som en förlust. Så väldigt märkligt, säger Eriksson till Fotbollskanalen.

Hur känns det att torska fyra derbyn i år?

- Katastrof.

Eriksson utvecklar:

- Vi vet vad det här betyder för väldigt många, vi vet vad det betyder för Djurgården som förening och vår supporterskara. Vi lever med och vi försöker vinna matcher oavsett vilka vi möter. Vi vet att derbyna lever sina egna liv och att de betyder lite mer. Återigen står vi här och har inte lyckats. Det är en enorm besvikelse.

Annons

Hur ser du på att polisen stoppade matchen i går?

- Det får de besluttagarna stå för och det får de uttala sig om. Vi vill att matchen ska avgöras på planen. Nu blev det här lösningen från deras sida och det fanns inget vi kunde påverka. Det enda vi kunde göra var att åka hem, ladda batterierna och ge det en chans.

- Det känns totalt oviktigt att prata om sista 15-20 i dag, även om vi hade någon halvchans: vi var inte nära att vinna derbyt. Oavsett hur det blev och att vi fick chansen i dag… vi var inte där och långt ifrån att vinna matchen. Det smärtar enormt.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson:

- Det är en besvikelse. Under 2024 har vi fyra derbyförluster och noll gjorda mål. Det är inte okej. Det är en stor besvikelse givetvis.

Har du någon aning om vad det beror på?

- Hade jag haft svaret på det… Vi har lagt mycket tid internt runt sporten, spelare, ledare, förberedelser och den biten för att ha en bra känsla.

Annons

- Det går inte att sticka under stolen med att resultaten talar för sig själva. Det är fyra förluster där vi i några av matcherna har kommit in med bra självförtroende. Nej. Det är inte okej.

Vilket ansvar känner du själv?

- Jag är ytterst ansvarig för resultaten, och det sticker jag inte under stolen med.

Sportchefen lägger till:

- Jag är fruktansvärt besviken, säger Andersson till Fotbollskanalen.

Hammarby IF: Warner Hahn - Ibrahima Breze Fofana, Pavle Vagic, Victor Eriksson, Simon Strand - Fredrik Hammar, Tesfaldet Tekie (Adrian Lahdo, 95) - Hampus Skoglund, Nahir Besara, Bazoumana Touré (Mads Fenger, 87) - Oscar Johansson Schellhas.

Djurgårdens IF: Jacob Rinne - Adam Ståhl, Haris Radetinac, Marcus Danielson, Viktor Bergh - Besard Sabovic (Albin Ekdal, 85), Magnus Eriksson - Tobias Gulliksen, Deniz Hümmet, Tokmac Nguen - August Priske.