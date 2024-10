FEM SPANINGAR: "Förtjänar Kim och 'Tolle' att få sparken?"

IF Elfsborg

Hammarby ledde med 2-0 när matchen avbröts i den 75:e minuten. Det har skrivits mycket om vad som hände och varför olika beslut togs, bland annat går det att läsa om i Olof Lundhs krönika som ni hittar här.

De här spaningarna handlar om det sportsliga, om det som hände på plan.

Matchen återupptogs på måndagen och Bajen vann med 2-0

BÄNKADE DE TRE BÄSTA MÅLSKYTTARNA

Hammarbys elva var ganska väntad. Det var väl egentligen bara Hampus Skoglund som högerback som kanske inte var helt given på förhand (han gjorde en bra insats). Ibrahima Fofana startade i lagets senaste allsvenska match som var mot Halmstad, men han hade det jobbigt och blev utbytt i halvtid. Tror att han valdes bort mot Djurgården på grund av att han ibland spelar med små marginaler och att det ibland kan bli en del tokigheter.

Djurgården då? Där gamblades det för fullt. Lagets tre främsta målskyttar - Deniz Hümmet, Tokmac Nguen och Tobias Gulliksen - bänkades. Tillsammans har trion gjort 21 allsvenska mål och tolv assist. Alla andra har tillsammans i Djurgården gjort 17 mål.

På bänken fick de sällskap av djurgårdshjärtan som Magnus Eriksson (bäst på plan mot Linz) och Haris Radetinac, båda hade förmodligen gjort vad som helst för att starta i just det här derbyt.

Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf valde att starta med en fembackslinje, alltså tre mittbackar mot Jusef Erabi. Till vänster i anfallet startade Gustav Wikheim. Tar man honom mot Gulliksen så är det en jämn kamp och valet var inte uppseendeväckande. Däremot går det absolut att tycka saker om att Hümmet och Nguen bänkades. Framför allt att August Priske gick före Hümmet som ligger fyra i skytteligan och kanske har varit Djurgårdens bästa spelare i år. Nguen är den med högst höjd i laget.

Båda är bättre än Priske. Santeri Haarala har varit bra i spelet, men det har saknats i de avgörande lägena. Där har Hümmet varit mer pålitlig.

Att bänka en av tre målskyttar hade inte varit uppseendeväckande om tränarna hade hittat något som de ville mot ett speciellt motstånd. Att bänka alla tre bästa målskyttarna, det var att spela ett högt spel.

Priske och Haarala var svaga mot Hammarby, precis som hela Djurgården. Så som det blev så hade man snarare behöver tre centrala mittfältare i stället för tre mittbackar. Besard Sabovic och Rasmus Schüller hade det svårt mot Nahir Besara, Fredrik Hammar och Tesfaldet Tekie. De hade behövt hjälp (Magnus Eriksson).

Det var först när Djurgården gjorde ett trippelbyte och tog in Hümmet, Nguen och Gulliksen i den 59:e minuten som det började hända saker, ungefär så som det var i bortamatchen mot Linz när vassa spelare kom in från bänken.

MATCHENS HÄNDELSE

Det får bli två saker här. Något som hände innan matchen avbröts och så givetvis den sista kvarten som spelades under måndagen.

Vi börjar med innan matchen avbröts.

Inställningen är det inget fel på för Fredrik Hammar. Det var hög klass på den i 90 minuter.

Fastnade för en situation.

I slutet av andra halvlek hamnade Hammar i en duell med Tobias Gulliksen, nere vid Djurgårdens klack. Något hände när Hammarbys mittfältare landade för när han kom upp så blödde han från huvudet. Läkare kom in och skulle hjälpa Hammar av planen. Det gick inte så bra. Mittfältaren gick lugnt längs hela kortsidan, utan att gå av planen, samtidigt som han höll en ispåse på huvudet och stirrade hånfullt mot Djurgårdens supportrar. Magnus Eriksson värmde upp där Hammar var på väg att ta sig. Eriksson blev irriterad och tyckte att motståndaren tog för lång tid på sig - ”håll käften”, röt Hammar tillbaka.

Hammar ville snabbt tillbaka in i spel. Men domarteamet gav inte okej. Så mittfältaren tyckte att det tog för lång tid och började hoppa, gestikulera, skrika… och bandagera sig själv och ville in på plan. När han till slut försökte springa in så drog fjärdedomaren Glenn Nyberg tillbaka honom i armen.

Den sista kvarten då?

Djurgården gjorde tre nya byten. In med Haris Radetinac som mittback i stället för Miro Tenho, vänsterbacken Viktor Bergh i stället för Keita Kosugi och centrala mittfältaren Magnus Eriksson i stället för Rasmus Schüller.

Hammarby gjorde ett byte. Shaquille Pinas hade en känning och Simon Strand klev in.

Djurgården gjorde ett försök och körde 4-2-4 med Eriksson och Sabovic som mittfältare och Gulliksen, Priske, Hümmet och Nguen i anfallet.

Efter åtta minuter ut med Sabovic och in med Ekdal. Då klev Eriksson ner som mittback, Radetinac ut som högerback och Adam Ståhl flyttade upp i ett femmanna-anfall.

Det var en konstig kvart. Djurgården stressade varje gång de hade bollen och slog hela tiden långa bollar i hopp om att någon skulle studsa rätt. Men ingenting studsade rätt. Hammarby försvarade sig lugnt och bra. Ett skott på mål, det var det som Djurgården vaskade fram, och det var när Nguen drog till från 25 meter.

OTROLIGT FACIT AV DERBYKUNGEN

Bäst när det gäller. Nahir Besara var avgörande. Igen. Besara gjorde 1-0 och 2-0 och det var individuell klass och kvalitet. Först ett långskott som var hårt och välplacerat och sedan väldigt fin känsla när bollen borrades upp i Jacob Rinnes bortre kryss.

Nu har Besara spelat 16 derbymatcher och gjort 18 poäng, tio mål och åtta assist. Otroligt imponerande.

I allsvenskan är det 14 derbymatcher med tio mål och sex assist. I cupen är det två derbyn med två assist.

Därmed befäste han sin ledning som 2000-talets derbykung i allsvenskan.

Näst bäst poängfacit i derbyn har Stefan Ishizaki som i AIK gjorde fyra mål och nio assist. Trea är Nabil Bahoui som i AIK gjorde åtta mål och fyra assist.

FRÅGETECKNET

Vad betyder den här derbyförlusten för tränarna? Efter förlusten mot AIK i augusti la Djurgården ut ett videoklipp på sin hemsida där vd Henrik Berggren och sportchef Bosse Andersson talade till supportrarna. De var ledsna och besvikna och hade förståelse för fansen frustration och irritation. Med tanke på det undrar man ju vad som händer nu. Om det var tryck på Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf innan så lär det inte bli lugnare nu.

Det har varit avgångskrav och uppgifter om att Bergstrand och Lagerlöf har varit nära att få sparken och att de inte kommer att vara kvar som tränare nästa år. Trycket har varit stort och det lär inte bli lugnare efter förlusten mot Hammarby.

Förtjänar tränarna att få sparken?

Lagerlöf och Bergstrand tog över som tränare inför säsongen 2019 och har på sex år etablerat Djurgården till ett allsvenskt topplag och slutat: etta, fyra, trea, tvåa, fyra - och nu ligger man trea.

Vid en titt på hur det gick för Djurgården under de tio åren innan tränarduon tog över så slutade laget: 14 (kval), tia, elva, nia, sjua, sjua, sexa, sjua, trea, sjua.

Deras prestation är imponerande.

Förstår att det är viktigt att vinna derbyn och att det gör ont när det blir förlust efter förlust, men ribban ligger väldigt högt om tränarna inte får vara kvar.

"Vi upplever händelsen som en protest mot föreningens beslutsfattande rörande den sportsliga verksamheten förstärkt av ett negativt derbyfacit", skriver Djurgårdens styrelse på sin hemsida efter den avbrutna matchen mot Hammarby.

Om tränarna nu sparkas, kan det då ses som att ledningen lyssnar på det som man anser vara en protest från supportrarna?



MATCHENS BÄSTA SPELARE

3: Nahir Besara. Helt avgörande. Två klassmål. Ovärderlig för sitt lag.

2: Fredrik Hammar. Hjärta och lungor. Oerhörd inställning och sprang och sprang. Vann många dueller.

1: Tesfaldet Tekie. Fart och fläkt. Pigga ben. Temposättare och pådrivare.