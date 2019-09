Elyounoussis passning till Larsson inför EM-kvalet: ”En slags schack matt mot mig”

AIK-stjärnan Tarik Elyounoussi gjorde under söndagen comeback från start i AIK:s 1-0-seger mot Djurgården på Friends Arena. Elyounoussi blev utbytt skadad mot Östersunds FK och fick i torsdags sitta på bänken i 90 minuter mot Celtic i Europa League-uttåget, men var än dock trött efter derbymatchens slut.

- Det blev en jobbig match med mycket dueller och mycket löpning. Jag tycker dock inte att de kom till så stora chanser. Det var en tajt match som blev avgjord efter en straff, säger han.

Elyounoussi kände i andra halvlek att han behövde byta, men menar att det inte gick efter att Sebastian Larsson klev av på grund av trötthet. Norrmannen skämtar om att Larsson gick av för att han ville spara sig till söndagens EM-kvalmöte mellan Norge och Sverige på Friends Arena.

- Det gick precis (att spela hela matchen). Det var ”Sebbe” som lurade mig och gick ut innan. Han skulle spara sig till söndagsmatchen mot Norge. Då var det kört eftersom att vi gjorde tredje bytet med ”Robban” (Robert Lundström). Jag behövde fullfölja matchen. Det var jobbigt. Det var faktiskt längesedan jag spelade match nu, men det var en jobbig match och då fick man bara ta ut det sista man hade, säger han.

Elyounoussi fortsätter:

- Jag skojade lite med honom (Sebastian Larsson) och sa: ”Fan, du var smart och tänkte lite längre än jag”. Det var en slags schack matt mot mig. Vi har fortfarande en vecka till matchen, så jag hoppas att man är klar då.

Elyounoussi ser fram emot mötet med Sverige i EM-kvalet. Sverige är just nu trea i kvalgruppen på sju poäng (samma poäng som Rumänien, men med sämre målskillnad), medan Norge har fem poäng efter fyra spelade matcher. Därmed lär det nordiska grannmötet vara viktigt för slutställningen i kvalgruppen.

- Jag tror att det är en slags ”vinna eller försvinna-match”. Om vi skulle förlora den matchen tror jag att vi kommer hamna långt bak. Det är en match, som jag tror, är jätteviktig för oss att vinna. Det kanske räcker med kryss också, men jag tror att vi måste ha en offensiv ingång till matchen. Sedan får vi se vad Lasse (Lagerbäck, förbundskapten för Norges A-landslag) har för plan.

Det blev kryss senast. Vinner Norge nu?

- Det var en konstig match. Vi ledde med 2-0 och hade full kontroll, men sedan ”boom”, 3-2 och ingen kontroll. Vi fick sedan ett mål i slutet som var viktigt. Det kommer att bli en tuff och tajt match också, men jag hoppas att det kommer mycket folk och att det blir en bra atmosfär här ute på Friends. Sedan hoppas jag såklart att vi vinner till slut. Det hade varit speciellt för mig på min hemmaplan, väldigt skönt.

Norge ställs först på torsdag mot Malta i EM-kvalet, medan Sverige samma kväll ställs mot Färöarna på bortaplan i kvalgruppen. Norges möte med Malta börjar klockan 20.45 på torsdag och sänds på C More Live och streamat på cmore.se, medan Sveriges möte med Färöarna börjar klockan 20.45 och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se. Mötet mellan Sverige och Norge börjar klockan 20.45 på söndag och sänds på TV4, C More Fotboll, Sportkanalen och streamat på cmore.se.