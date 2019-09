FEM SPANINGAR: "Alla möjligheter för ett klassiskt guldrace”

Imponerande publiksiffra - och nytt rekord

Derby mellan två ärkerivaler - och dessutom en guldstrid på spel. Det var inte konstigt att mötet mellan AIK och Djurgården lockade storpublik. 45 367 personer fanns på plats för att bevittna det glödheta mötet - och därmed raderades publikrekordet mellan de båda lagen, 40 669 från 1975, ut med råge. Imponerande siffra - och inför avspark bjöd båda lagens klackar på storartad inramning i form av mäktiga tifon.

För ovanlighetens skull Danielson på efterkälken

Djurgårdens Marcus Danielson har, som många redan konstaterat, gjort en strålande allsvensk säsong. Röster höjdes för att mittbacken skulle tas ut i landslaget, men Janne Andersson valde andra spelare vid den senaste EM-kvaltrupputtagningen. I mötet med AIK var det dock för ovanlighetens skull just Danielson som i en avgörande sekvens i den första halvleken stod för ett mindre lyckat ingripande. På en djupledsboll mot AIK:s Henok Goitom hamnade Danielson på efterkälken och gav Goitom en rejäl tryckare i ryggen. Av bilderna att döma en helt korrekt straff utdömd av Andreas Ekberg - och gult kort till mittbacken. Här hängde den gode Danielson inte med, samtidigt som det ska tilläggas att Henok Goitoms löpning var bra tajmad. ”Dåligt gjort av mig”, sa Danielson själv om situationen, efter 45 minuter. Utöver straffen var Danielson överlag skakig den första halvleken och stod för några rent svaga prestationer.

Ajdarevic fick Chansen - väntade sig en flagga (?)

Djurgården var överlag ganska trubbigt framåt under stora delar av matchen mot AIK. Serieledaren hade svårt att skapa de riktigt vassa lägena - men med 25 minuter kvar kom den verkligt stora chansen att kvittera. Astrit Ajdarevic, som sett otroligt sugen ut på att komma in hela matchen, löpte sig fri och serverades med en briljant passning av Jonathan Ring. Problemet? Det såg ut som att Ajdarevic själv trott att han var offside och efter att ha missat bollen helt blickade han ut mot linjedomaren bara för att konstatera att flaggan stannat nere. Ajdarevic hade nog med facit i hand hunnit plocka ner bollen om han så velat. En jättechans som gett Djurgården det så viktiga kvitteringsmålet. Just Ajdarevic hade sedan ett avslut bara decimeter utanför stolpen, under matchens sista skälvande sekunder.

Larsson oerhört bra - men tvingades kliva av

Sebastian Larsson hade en stor del i att AIK tog tre blytunga derbypoäng i guldstriden. Landslagsmittfältaren kämpade och slet och visade prov på en vass passningsfot. Var dessutom säkerheten själv då han fick förtroende att förvalta lagets straffspark i den första halvleken. En avgörande pusselbit för Rikard Norling - och Djurgården gick miste om att ta sin första derbyseger mot AIK i allsvenskan sedan 2011. Larsson tvingades dock kliva av tidigt efter att ha blivit liggande i gräset i den andra halvleken. För AIK:s del får laget hoppas på att det inte är någon större fara.

Finns alla möjligheter för ett klassiskt guldrace

En seger för Djurgården och det hade blivit oerhört svårt för bakomvarande lag att knappa in tillräckligt med poäng. Men AIK:s seger, samtidigt som Malmö FF tog tre lätta mot Kalmar, gör att det här är långt ifrån avgjort. Därtill ska vi inte glömma bort Hammarby… Det finns alla möjligheter för ett klassiskt guldrace i höst. Två Stockholmsderby med potentiell guldkaraktär återstår dessutom. Den 22 september ställs Hammarby mot AIK på Tele2 - och i början av oktober är det Hammarby mot Djurgården. Som om inte det vore nog möts Malmö FF och AIK i den näst sista omgången. Ska vi kanske även räkna med Blåvitt som går som tåget? Och Häcken?