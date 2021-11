Eriksson om guldstriden: "Det är inte i våra händer"

Djurgårdens IF besegrade under lördagen Halmstads BK med 1-0 på Tele2 Arena. I andra halvlek satte Edward Chilufya det avgörande målet, från misstänkt offside-position, vilket gav tre poäng.

Djurgården-kaptenen Magnus Eriksson, som spelade fram till målet, är nöjd med segern.

- Det var skönt att vinna matchen. Det är lite samma känsla som efter Örebro (1-0-seger). Det är en enorm lättnad. Vi spelade kanske inte så fantastiskt som vi är vana vid att göra här på hemmaplan, men känslan efter tre poäng är nästan skönare då. Vi mötte även ett motstånd som låg bra i blocken och var väldigt välorganiserat. Det var en jättebra insats som vi ändå ska vara stolta över. Vi jobbade hela vägen in och tog tre poäng. Det var det viktigaste, säger Eriksson.

Är ni förbi den här lilla dippen nu?

- Ja, det skulle jag säga. Oktober månad var ganska slitigt för oss i början och nu har vi rett ut det med två 1-0-segrar, så det är väldigt, väldigt skönt.

Djurgården är nu uppe i serieledning med två poäng ner till tvåan Malmö FF, som har en match färre spelad. MFF ställs under söndagen mot IFK Göteborg borta på Gamla Ullevi.

- Det kommer nog bli en fotbollsfest där nere. Det är klart att det är skönt för oss att vi vann i dag - trots att vi kanske inte var där uppe i vårt sätt att spela. Man är ofta ganska självkritisk, men man möter också motståndare och om de gör det bra, så måste man acceptera det. Det ska bli kul att titta på matchen i morgon (under söndagen).

Eriksson tycker att det finns faktorer som talar till Djurgårdens fördel i guldstriden.

- Jag tycker att vi har en väldigt stabil grund att stå på. Vi är också väldigt ambitiösa i vårt sätta att arbeta. Om vi börjar tumma på saker och ting kommer vi få slita extremt hårt. I början av oktober släppte vi in åtta mål på tre matcher, men nu har vi fått saker och ting att fungera. Det har varit ”back to basics”. Jag tycker att grabbarna har tagit sig an det på ett väldigt bra sätt och då blir det enkelt att spela anfallsspel också när man inte åker på dumma plumpar i kontringar och så vidare.

Eriksson menar samtidigt att MFF fortsatt har SM-guldet i egna händer, men att Djurgården kommer gå för tre raka segrar i de sista omgångarna.

- Vi ska göra allt i vår makt för att bärga det här. Det är som sagt inte i våra händer. Vi ska se till att ta tre poäng i varje match vi ställer upp i, säger han.

Efter landslagsuppehållet ställs Djurgården mot IFK Norrköping borta den 22 november. Sedan väntar Varbergs Bois hemma och BK Häcken borta i de två sista omgångarna.