Faraj räddade poäng för AIK - var illa ute mot BP

Nye tränaren Henning Berg gjorde sin sjätte match som AIK-tränare. Det startade med förlust mot Häcken, men sedan dess har laget varit obesegrat. Men man är fortfarande i behov av trepoängare för att klara nytt allsvenskt kontrakt.



Så blev det dock inte I lördagens hemmamatch mot Brommapojkarna.



AIK började matchen svagt och det var BP som förde spelet.



Efter 17 minuter kom matchens första mål.



Samuel Leach Holm slog en passning ut mot höger, Erick Otieno hann först men nickade till Alexander Jensen som i sin tur frispelade Alexander Johansson som satte 1-0.



AIK spelade upp sig efter baklängesmålet.

Mads Thychosen slog en fin boll till Rui Modesto som var nära att hitta in till Ioannis Pittas.



Jimmy Durmaz slog ett bra inlägg som Modesto nickade tätt utanför.



Och efter 45 minuter kom 1-1.



Anton Saletros slog ett fint inlägg över Alexander Jensen där Otieno dök upp och nickade in bollen i mål.



Den andra halvleken var länge chansfattig. Men efter 73 minuter var BP nära ett ledningsmål. Leach Holm slog en frispark som Gustav Sandberg Magnusson nickade i ribban.



Men BP tog återigen ledningen.



Efter 86 minuter slog Leach Holm in till Torbjörn Heggem som nickade bollen på Omar Faraj och in i mål.



Men Faraj fick revansch. En minut efter 1-2 nickade han in ett inlägg från Otieno.



Matchen slutade 2-2 och på slutsignal buades AIK ut av stora delar av hemmapubliken.



AIK är tolva i tabellen på 19 poäng. Bakom sig har man Sirius, som spelar på söndag, och Degerfors, som spelar på måndag - båda lagen har 17 poäng.

BP är tia på 23 poäng.

- Jag ser bara att den kommer över och han nickar på mig och då hinner jag inte reagera. Då är det riktigt tungt, men det var bara att försöka ta mig tillbaka och som tur är gör jag kvitteringen, men vi ville ha tre poäng, säger Omar Faraj till Discovery+.

Han var besviken med hur AIK inledde matchen:

- Vi startar ganska dåligt men vi växer in i det, vi har inte kommit upp i nivå och i den sista tredjedelen måste vi utvecklas.

AIK: Nordfeldt - Tychosen, Papagiannopoulos, Haliti, Otieno - Modesto, Salétros, J. Durmaz, Hussein - Besirovic, Pittas.



BP: Hägg-Johansson - Sögaard, Heggem, Jensen - Leach Holm, Fritzson, Waker, Ackermann - Pettersson, Odefalk, Johansson.