Guidetti petades igen - stöttas av lagkamraterna: "Klart att det är tufft"

Jimmy Durmaz kom till AIK som en tung värvning, men hade svårt att slå sig in i Andreas Brännströms startelva. Med med nye tränaren Henning Berg har det blivit skillnad och mittfältaren har spelat sig in i startelvan.



Lika kul är det inte för John Guidetti.



Anfallaren värvades förra sommaren, men i lördagens 2-2-möte med Brommapojkarna var det andra raka matchen som han petades av Henning Berg.



Tränaren valde återigen att starta med nyförvärven Ioannis Pittas och Dino Besirovic och dessutom kom Omar Faraj in - det medan Guidetti blev kvar på bänken hela matchen.



Nu berättar Jimmy Durmaz att han och hela laget stöttar Guidetti.



- Det här är fotboll. John har också varit med om det här tidigare. John är en fantastisk fotbollsspelare. Han har en sjuk mentalitet. Han är den på träningarna som kör på hårdast. Sedan vid minsta lilla så är vi alltid där för varandra och hjälper varandra. Så som han kom till mig och och stöttade när jag inte fick spela så mycket, det är samma sak nu från oss till honom, säger Durmaz till Fotbollskanalen och fortsätter:- Han vet om att han är en fantastisk fotbollsspelare och han vet att vi litar på honom så fort han spelar, det är inga problem där.- Klart att det är tufft. Jag vet hur det var när man inte fick spela. Det är klart att det är tufft när man kommer med det namnet man har, med det namnet han har. Det är tufft. Man vill vara ute och hjälpa laget. Men ibland blir det så.- Det viktigaste, och det jag har lärt mig, är att viker man ner sig och om man tappar huvudet, så när du väl får chansen då kommer du inte kunna prestera. Är det en minut eller 90 minuter så ska du kunna visa den som tagit ut laget att den haft fel. Det är det meddelandet jag har. Inte bara till honom utan till alla spelare i vårt lag. Att hela tiden vara på tårna. Jag tror inte att det var många som trodde att jag skulle spela så som jag har spelat nu, utan det är bara för att jag har haft huvudet högt upp och tränat på ordentligt. När jag väl har fått chansen så har jag försökt visa att jag är en bra fotbollsspelare.Det blev inga mål för Pittas och Besirovic, men Faraj var den som fixade en poäng när han nickade in 2-2.