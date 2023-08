FEM SPANINGAR: Nyförvärvet saknar spets

Två bästa fötterna fick vandra fritt - det straffades

Planens bästa högerfot hade Samuel Leach Holm och efter 17 minuter tappade AIK bort honom. Brommapojkarna kunde väldigt enkelt spela in centralt till sin mittfältare, som i sin tur slog ut mot högerkanten. Många hemmasupportrar trodde nog att det var lugnt när Erick Otieno var först in i situationen, men han var inte resolut utan nickade svagt och bollen hamnade någon meter framåt. Alexander Jensen var hungrigare och rejälare än Bilal Hussein och vann duellen och spelade igenom straffområdet och till bortre stolpen, där hade AIK:s vänsterback Mads Thychosen struntat i att följa med Alexander Johansson som då blev helt fri och satte 1-0.

Annons