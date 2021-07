FEM SPANINGAR: "Asoro blixtrade till - men syntes inte mycket"

Asoro blixtrade till i första ligastarten - borde fått en assist

Joel Asoro fick - något oväntat - chansen från start som vänsterytter i stället för Nicklas Bärkroth. Asoro, som gjort fem inhopp i allsvenskan i år, startade därmed sin första seriematch 2021.

Yttern var pigg inledningsvis och hade bland annat en fin soloräd in mot mitten följt av ett väggspel som var nära att gå hem. Han blixtrade till några gånger i första halvlek, men syntes inte särskilt mycket i övrigt.

Asoro öppnade därefter piggt i andra halvlek och var nära att hitta fram till Chilufya med ett instick i straffområdet. Några minuter senare slog Asoro en hörna som gav Chilufya öppet mål på bortre stolpen, men den sistnämnde sköt bollen rakt i famnen på Bobby Allain bredvid. Där borde Asoro fått en assist. Kort därpå, med dryga timmen spelad, hade Asoro sprungit slut för kvällen när han blev utbytt till stora applåder från publiken.

ANNONS

Övertygande Dif-seger i publikens återkomst

Lite drygt 7 000 åskådare släpptes in på Tele2 Arena under måndagskvällen och det märktes direkt att publiken var tillbaka igen efter pandemin. Djurgården bars fram av supportrarna och tog i slutändan en komfortabel 3-0-seger mot ett Örebro som inte hade mycket att sätta emot efter Magnus Erikssons 2-0-mål i mitten på andra halvlek. Klart att Djurgården kommer gynnas av det här publiktrycket under resten av säsongen - så länge spelarna klarar av att hantera det. Häftigt att se så många fans tillbaka på läktarna igen - tänk då hur det kommer låta när restriktionerna släpps och Tele2 fylls med 25 000 eller 30 000 åskådare.

Andra raka nollan för Widell Zetterström efter comebacken

22-årige Jacob Widell Zetterström fick chansen mellan stolparna för andra matchen i rad i långtidsskadade Aleksandr Vasiutins frånvaro. Djurgårdsmålvakten höll också nollan för andra matchen i rad efter 0-0 mot IFK Göteborg före EM-uppehållet. Zetterström inledde skakigt och höll på att bjuda Romain Gall på öppet mål redan efter två minuter, men växte in i matchen efterhand. I ärlighetens namn hade han inte särskilt mycket att ta hand om, utöver Andreas Skovgaards vassa nick i slutminuterna. David Segers skott i ribban var Zetterström chanslös på.

ANNONS

Zetterström drabbades av dubbla huvudskador under 2019 och tog därför ett sabbatsår 2020 för att rehabilitera sig. Inför 2021 skrev han på ett nytt kontrakt och nu spelar han i ett huvudskydd likt det Petr Cech använde under stora delar av sin karriär. Han har onekligen fått en fin start mellan stolparna - och nu vet han hur det känns att spela inför flera tusen hemmasupportrar också.

Tuff start för Gazimba i ÖSK - lättare blir det inte heller

Portugisen Vitor Gazimba gjorde sin första match som huvudtränare för Örebro SK under måndagen. Gazimba var assisterande tränare i ÖSK under 2020 och har nu ersatt Axel Kjäll, som blivit fotbollschef. Gazimba har onekligen fått ett tufft spelschema i sina första matcher med Djurgården och Elfsborg borta samt Hammarby och AIK hemma. I den här matchen var Örebro aldrig riktigt nära att hota Djurgården. ÖSK ligger nu sist i allsvenskan samtidigt som man gjort färst mål och släppt in flest. En dyster syn som Gazimba måste ändra på illa kvickt.

ANNONS

Omdiskuterad straff för Djurgården

Knappa kvarten in i matchen gick Edward Chilufya omkull efter att ha blivit fälld av Bobby Allain. Men skedde det innanför eller utanför straffområdet? Svårt att avgöra både live och via tv-bilderna. Huvuddomaren Granit Maqedonci valde hur som helst att peka på straffpunkten. Efteråt ville Gazimba inte fokusera för mycket på domslutet. ÖSK-tränaren medgav visserligen att han själv kände att det borde varit frispark, men ville inte skylla förlusten på det enskilda domslutet. "Djurgården var bättre än oss", konstaterade Gazimba på presskonferensen efteråt.