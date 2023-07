FEM SPANINGAR: "De kan ha fyndat - igen"

Hammarby effektivt - Kalmar brast

Den första halvleken mellan de här två lagen kan beskrivas på ett ganska simpelt sätt. Kalmar hade en hel del boll, men brast vad gäller teknisk kvalitet - samtidigt som Hammarby var kompakt defensivt och effektivt framåt. Flera gånger kunde Bajen återerövra boll efter slarv och exempelvis ledde det till 1-0 redan i den elfte minuten. Efter en halvtimme ökade Hammarby på till 2-0 och det dröjde faktiskt fram till den 41:a minuten innan Kalmar skapade något farligt. Då stod Oliver Dovin för en fin räddning på en nick från Mileta Rajovic. Men annars var KFF för trubbigt i den sista tredjedelen innan paus.

Bajens offensiva spelare börjar hitta formen

Under stora delar av den här säsongen har Hammarby letat och letat efter ett offensivt framgångsrecept. Man har försökt få igång X antal olika spelare men de allra flesta har haft problem med att leverera. Men nu tycks man äntligen ha fått flera offensiva spelare i form samtidigt. Unge Viktor Djukanovic har i perioder varit ensam om att se het ut och han gjorde en fin insats på nytt mot Kalmar. Kaptenen Nahir Besara gjorde två assist mot Sirius senast och tycks vara fräschare efter sin infektion i våras. 20-årige Jusef Erabi har börjat hitta nätet och visa att han kan vara en riktig målskytt, en spelare som inte behöver särskilt mycket yta eller tid för att nypa till. Dessutom är Joel Nilsson alltid pålitlig och lojal. Totalt sett är offensiven mer fungerande än tidigare. Det kan bli klurigt för namn som Adi Nalic och August Mikkelsen, som gissningsvis förväntat sig ha en stor roll i grönvitt, att slå sig in i elvan igen. Även om det tajta spelschemat framöver talar för att många olika spelare kommer få chansen att visa upp sig.

KFF lyfte sig efter paus

I andra halvlek gjorde Kalmar ett försök att göra match av drabbningen igen. Man väckte exempelvis liv i sin offensiv genom att byta in pigge Jacob Trenskow. Men samtidigt försökte Hammarby döda matchen helt genom att få in ett 3-0-mål. Det gav ett spel som böljade fram och tillbaka. Med en halvtimme kvar att spela stod allt och vägde. Skulle Bajen göra 3-0 - eller Kalmar 2-1? Känslan var att det inte fanns någon mellanväg. Med en kvart kvar att spela kladdade också Alper Demirol med bollen på ett sätt som gav Kalmar en kontring och en reducering. I den 80:e minuten träffade sedan Simon Skrabb ribban med ett volleyskott. Då var Hammarby plötsligt skakat - och matchens avslutning innehöll fler chanser åt båda håll. Men KFF:s lyft i andra halvlek räckte inte hela vägen till en poäng. Man satte sig i en för tung uppförsbacke innan paus och får nöja sig med att vända hem till Småland med en känsla av att man åtminstone ryckte upp sig och gav det en chans. I Hammarby-lägret lär det gnaga att man tappade kontrollen över matchen och de tre poängen. För de var inte självklara i slutändan - även om Tesfaldet Tekie läckert lobbade in 3-1 i 99:e minuten.

Har Kalmar fyndat i Danmark igen?

I vintras hämtade Kalmar in Mileta Rajovic från danska andraligan. Den centrale forwarden har visat sig bli ett rejält fynd - och nu kan KFF ha lyckats med samma grej på nytt. Åtminstone ser rekryteringen av Jacob Trenskow från danska Köge lovande ut. Den 22-årige yttern byttes in i paus mot Hammarby och tog för sig direkt. Den vänsterfotade dansken visade upp ett fint driv med boll och gav energi till Kalmars offensiv. Tidigt var han nära att reducera till 2-1 och känslan är att Trenskow kommer kunna bidra med kreativitet och en förmåga att ta initiativ.

Möjligt att bygga segersvit för Hammarby

Risken för att dras in i en bottenstrid har Hammarby i princip spelat bort sig ifrån genom att besegra både Sirius och Kalmar. Man var pressat att få till de här två resultaten och nu kan man faktiskt blicka fram mot fler ”överkomliga” matcher. Härnäst väntar Brommapojkarna och därefter ska man ta sig an IFK Norrköping på hemmaplan. För det kommande Europa Conference League-kvalet mot Twente är det också viktigt att maskineriet slutat hacka på samma sätt som det gjorde under vårsäsongen. Ja, det finns saker i det grönvita spelet som kan bli klart bättre - men att ens ha möjligheten att skapa en längre segersvit borde ge efterlängtat ljus och självförtroende in i verksamheten. Verkligheten hade utan tvekan varit en helt annan vid poängtapp i Uppsala och under söndagen.