FEM SPANINGAR: "Det kan stå AIK dyrt, igen"

Ring startade igen, men fick knappt bollen AIK-tränaren Bartosz Grzelak valde att fortsätta med 3-5-2-formationen som han använt i de senaste Europa Conference League-kvalmatcherna, och 20-årige Erik Ring startade för andra allsvenska matchen i rad. Men under första halvlek gick nästan alla anfall på wingbacken Erick Otieno och hans vänsterkant. Ring kom inte alls med framåt, utöver i andra halvlekens inledning, och hans roll blev mer defensiv än Otienos. Under en mållös första halvlek hade AIK svårt att få med mittfältsmotorerna Bilal Hussein och Sebastian Larsson i speluppbyggnaden och slog flera gånger den raka bollen från backlinjen mot John Guidetti och Nicolás Stefanelli längst fram. Både Ring och Hussein blev sedan utbytta tio minuter efter pausvilan.

Bortaspelet kan stå AIK dyrt, igen

Stefanelli hade två bra målchanser inom loppet av en kvart efter målet men fick se Ricardo Friedrich rädda båda. Den kvarten var AIK:s bästa period i matchen, för något tryck mot KFF-målet lyckades de sedan inte skapa förrän under slutminuterna. Amar Abdirahman, Yasin Ayari och Joe Mendes byttes in tidigt i andra halvlek, men Grzelak fick ingen effekt på förändringarna. AIK-insatsen var inte bra, och lagets återkommande problem på bortaplan är inte på något sätt lösta. En vinst på fyra bortamatcher sedan återstarten mot Degerfors, IFK Värnamo, Elfsborg och KFF är inte godkänt och kan stå AIK dyrt i toppstriden, precis som förra året. Just nu är de tre poäng bakom serieledaren Djurgården, med en match mer spelad.