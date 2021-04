FEM SPANINGAR: "Det osar inte guldkandidat över Bajens spel"

Hammarbys ledningsmål ologiskt

Malmö FF inledde matchen bäst med en hög press på Bajens backlinje och med spjutspetsen Antonio Colak som löpte på allt. Ett ledningsmål hängde i luften, ända tills Malmökillen Astrit Selmani fick bollen på egen planhalva i den 21:a minuten. Bajencentern klackade felvänd fram bollen till Akinkunmi Amoo som fick fri väg på högerkanten. Yttern hittade Abbe Khalili i straffområdet, som läckert lyfte fram bollen till Gustav Ludwigson och poängkungen nickade in 0-1. Ett riktigt vackert, men oväntat ledningsmål för gästerna.

Ousteds hjärnsläpp

Hammarbys målvakts David Ousted inledde förtroendegivande under matchinledningen, och gjorde en stark räddning på Colaks avslut i den 34:e minuten. Men bara någon minut senare bestämde sig dansken för att smyga upp bakom en fristående Ola Toivonen i eget straffområde. Toivonen hade ryggen mot mål, men Ousted valde av någon oförklarlig anledning att gå upp i rygg på MFF-spelaren. För hårt, eftersom Toivonen ramlade och hemmalaget tilldömdes straff. Anders Christiansen såg sedan till att MFF åtminstone har ett straffmål med sig från 2021 i allsvenskan. Bara fyra minuter senare missbedömde Bajen-nyförvärvet Jón Gudni Fjóluson en långboll från MFF och lät Colak få iväg ett avslut. Ousted räddade, men på returen hann Sören Rieks före Aziz Ouattara och petade in 2-1. Dramatiken tog inte slut där. På sju minuters tilläggstid fick Hammarby ett frisparksläge från cirka 20 meter, och Khalili skruvade elegant in 2-2 som avslut på en fantastiskt underhållande första halvlek.

Osannolik matchhjälte i MFF

Tempot var fortfarande uppskruvat när andra halvlek inleddes. Rieks fick den första chansen när han prickade stolpens insida från straffområdespunkten, och sedan inte träffade bollen alls på Christiansens inspel ännu närmare målet. MFF fortsatte att ligga på och skapa halvchanser. Men typiskt för en premiär pyste luften ur matchen. Hammarby försökte få igång ett anfallsspel med bollen lite oftare i egen ägo mot slutet av matchen, men nästan alla inspel nickades undan av MFF-försvaret. Matchen såg ut att gå mot ett 2-2-antiklimax för båda lagen. Men i den 90:e minuten fick MFF en hörna som nickades undan av Bajenförsvaret. Vänsterbacken Jonas Knudsen vann tillbaka bollen vid kanten av straffområdet, och fick på en träff som gick i en perfekt båge över Ousted och i hans vänstra kryss. Det var danskens andra mål i hans 63:e tävlingsmatch för MFF – en osannolik matchhjälte för de himmelsblå.

Frågetecken för Brorsson i MFF

Franz Brorsson eller Lasse Nielsen i MFF:s mittförsvar? Det blev den förre som fick platsen bredvid givne Anel Ahmedhodzic. Men Brorsson kan inte sägas ha stärkt sina aktier efter dagens insats. Visst, Hammarby skapar väldigt lite tack vare en stabil kollektiv insats av MFF defensivt. Brorsson går dock bort sig när han jagar Selmani innan Bajens första mål, och har ytterligare en stötbrytning där han inte får tag i Bajenspelaren. MFF möter en annan guldkandidat i BK Häcken redan nästa helg. Med tanke på Jon Dahl Tomassons roterande på mittbacksplatsen kan Nielsen mycket väl få chansen då.

Det imponerar inte Bajen

Hammarby klarade av att vinna semifinalen i svenska cupen mot Djurgården förra helgen efter att ha blivit tillbakatryckt under i princip hela matchen. En liknande matchbild upprepades idag, och denna gång kan Bajen inte skylla på att de hade spelat 120 minuter tre dagar tidigare. De hade stora problem med kreativiteten och Selmani fick det förtvivlat svårt att komma med i spelet. Amoo och Ludwigson var lite mer aktiva med bollen men fick mest inrikta sig på försvarsspel. Hammarby såg ändå ut att visa mental styrka för andra matchen i rad och lösa ett bra resultat mot en toppkonkurrent. Sedan kom 3-2-målet och matchen mynnade ut i ett ingenting för Hammarby. Det osar inte guldkandidat över Bajens spel ännu.