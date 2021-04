Hammarbys mardrömstrend förlängdes: "Statistik betyder ingenting"

Hammarby har ett mardrömsfacit mot Malmö FF på bortaplan i allsvenskan. Senast Bajen vann i Malmö var under 2008 och under lördagen förlängdes den trenden, då Stockholmslaget föll med 3-2 efter ett sent mål av Jonas Knudsen i den allsvenska premiären på Eleda Stadion. Därmed har Bajen nu sju raka förluster och 5-22 i målskillnad mot MFF borta sedan den allsvenska återkomsten 2015.

Inför matchen uttalade sig mittfältaren Darijan Bojanic om vad som är tuffast med att möta MFF i Malmö och menade då att det kan finnas extra respekt för MFF redan före matchen.

- Jag vet inte alltså, jag har själv tänkt på det några gånger att… Det känns typ som man ger dem lite respekt redan innan matchen, vid matchstart. Man låter dem ta tag i sakerna istället för att man själv gör det. Ofta är det så att man förbereder sig lite på att de kommer ha mer boll, och att man kanske riktar fokus på dem istället för oss, sa han till Fotbollskanalen.

Under lördagen var MFF även bäst i första halvlek, samtidigt som Hammarby-anfallaren Astrit Selmani, precis som lagkamraten Abbe Kahlili, var besviken över hur Bajen inledde matchen.

- Vi ska upp och pressa, men vi kom inte upp riktigt. Vi blev långa och stundtals jättelånga mellan varandra. Jag tycker att jag gick upp och låste bra, men de kunde ändå chippa in bollen mellan våra lagdelar eller slå en lång boll bakom backlinjen. Där måste vi bli mycket bättre. Vi måste bli mer kompakta, säger Selmani.

Däremot förnekar Selmani att det mentala spelet var en del i Bajens prestation i första halvlek vad gäller möjlig respekt för MFF inför matchen. Han menar också att det är fel att peka på Bajens tidigare statistik i Malmö, som en förklaring till att Bajen förlorade lördagens match.

- Jag kan inte bry mig mindre om vem vi möter. Att de inte vunnit… Jag bryr mig inte om statistik heller. Det är många som pratar om statistik vecka in och vecka ut. Det är ”expected goals” och så vidare, men i slutändan handlar det om vem som vinner matchen, säger han och fortsätter:

- Du kan ha en miljon ”expected goals”, men om du förlorar matchen med 1-0 är du fortfarande förlorare. Statistik betyder ingenting. Den som bryr sig om statistik, kul för den. Men fotboll är bara fotboll. Sedan är det Malmö FF och de möter Hammarby och Hammarby möter Malmö FF.

Du tror inte den mentala aspekten spelade in för en del spelare i laget?

- Jag hoppas inte det. Vi spelar på en så hög nivå att det inte ska spela någon roll. Man går ut för att vinna. Jag bryr mig inte om vem som står på andra sidan. Även om jag känner många i det andra laget, så spelar det inte någon roll för mig.

Lagkamraten Abbe Kahlili vill i sin tur heller inte prata om en undermedveten respekt för MFF.

- Respekt och respekt… Vi mötte ett bra lag, men vi är också ett bra lag. Vi spelade för lite fotboll, vi spelade mycket långt. De gjorde det svårt, men vi hade kunnat lösa det lite bättre. Det var därför jag var frustrerad. Vi bjöd in dem i matchen, de gjorde 1-1 och sedan 2-1 ganska billigt.

Hammarby ställs på lördag i nästa vecka mot Mjällby AIF på Tele2 Arena.