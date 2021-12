FEM SPANINGAR: “HIF-duon som redan håller hög allsvensk klass”

HIF förlorade flera matcher under hösten och backade in till en kvalplats efter att ha säkrat den fem minuter innan full tid i sista omgången mot Västerås. I kväll, med alla hängslen bortknäppta och bara en seger som gällde något, plockade laget äntligen fram den inneboende kvaliteten efter månader av frustration. 22-årige inhopparen Dennis Olsson hittade Anthony van den Hurk med ett perfekt inlägg i den 84:e minuten, och lagkaptenen nickade in det förlösande målet. Ett par minuter senare hade HBK-kaptenen Andreas Johansson ett avslut från nära håll som Joelsson - första matchen på tre månader senast - parerade strålande. I den 90:e minuten tappade så mittbacken Joseph Baffo bollen som sista spelare och inbytte Rasmus Karjalainen rullade in 1-3 förbi en HBK-målvakt som återigen hamnat fel. Helsingborgs IF är allsvenskt igen och inte många HIF:are trodde att de skulle yttra den meningen efter 0-1-förlusten i lördags.

