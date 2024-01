FEM SPANINGAR: "Känslan är att han kommer vara en nyckel för AIK"

Kusi-Asare vass i straffområdet

Den 16-årige jättetalangen visade varför han jagas av några av de största klubbarna i Europa. Fysiken och spelet i straffområdet var det som stack ut när han levererade mot Brommapojkarna. Det var inte två jättesvåra mål - men bollen ska in och det löste han bra. Han var distinkt i avsluten när han först bredsidade in 1-0 (fin passning av Taha Ayari) och sedan tryckte in 2-0. Båda målen på ett tillslag. I spelet utanför straffområdet var det inte lika imponerande, men han är 16 år och har saker att lära, bland annat hur han ska spela försvarsspel. Men två mål på två chanser, på en halvlek - det var starkt gjort.

Ospetsigt BP

Det har varit tunga tapp i Samuel Leach Holm, Oscar Pettersson och Amadeus Sögaard. Och mot AIK saknades Ludvig Fritzson. Första och sista tredjedelen var inte bra mot AIK. Mitten var helt okej och man lyckades flera gånger spela sig framåt och slå ut AIK:s mittfält. Men när man närmade sig motståndarens straffområde så hände ingenting.

MATCHENS HÄNDELSE

1-0-målet. Det tog bara sex minuter innan AIK tog ledningen. Taha Ayari stod för en fin prestation när han fick bollen ute till höger och slog en väldigt snygg passning längs marken, igenom BP:s försvarare, in till Jonah Kusi-Asare som fick fritt fram och bredsidade in 1-0.

FRÅGETECKNET

AIK är bra på att spela sig igenom lagdelar och framåt - men inte lika bra på att försvara sig mot samma sak.

Det lirade inte riktigt försvarsmässigt, framför allt centralt och på högersidan. AIK:s högersida hade problem nästan varje gång som BP:s vänsterback Torbjörn Heggem hade bollen. Då ville Rui Modesto pressa honom. Det gjorde att Mads Tychosen var tvungen att bestämma sig för att flytta fram och markera BP:s ytter eller ligga kvar. När han inte pressade så fick yttern bollen. När han pressade så missade Alexander Milosevic, som var höger innerback, att flytta ut och täcka upp för Tychosen.

Centralt har AIK spelare för att spela sig framåt och bryta mönster, med Abdihakin Ali, Anton Saletros, Bersant Celina och Taha Ayari. Men samma spelare är inte lika bra på att försvara sig mot samma sak.

MATCHENS SPELARE

3. Jonah Kusi-Asare. 16 år och har bara gjort fyra allsvenska inhopp på sammanlagt 60 minuter. Mot BP gjorde han två mål på en halvlek. Vass och distinkt i straffområdet.

2. Taha Ayari. Spelade en halvlek och var inblandad i båda målen. Först en väldigt fin assist till 1-0 och sedan hittade han en fin yta och fick bollen av Abdihakin Ali, som ledde till 2-0. Var bra på att hitta farliga ytor mellan BP:s mittfält och backlinje. Känslan är att Ayari kommer att vara en nyckel för AIK:s anfallsspel i år.

1. Abdihakin Ali. Fin blick och bra på att bryta mönster. Många passningar som skar igenom och förbi BP:s mittfält. Startade anfallet till 2-0-målet. Gjorde 3-0 efter en frispark, där han innan var nära att få en bra assist efter att ha drivit upp boll från egen planhalva innan han hittade Omar Faraj.