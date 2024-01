Berntsen avslöjar: Utländska klubbar jagar flera AIK-spelare - och värvningar på väg in

Flera stora klubbar i Europa - bland annat Chelsea och Bayern München - vill köpa loss 16-årige Jonah Kusi-Asare och enligt den tyska tv-kanalen Sport väntas han fatta beslut om sin framtid den kommande veckan.

Men det finns fler spelare i AIK som utländska spelare rycker i, enligt sportchef Thomas Berntsen.

- Det finns intresse även för andra unga spelare i vårt lag. Taha (Ayari) gjorde en väldigt bra match i dag, Omar (Faraj) också. Abdihakin (Ali) också, som är en toppspelare så som jag ser på fotboll. Så det finns intresse för våra unga spelare. Det är bra för AIK och det är bra för vår akademi som gör ett fantastiskt jobb. Det är bra för vår ekonomi och för vårt A-lag, säger han.

Annons

För en vecka sedan uppgav den italienske journalisten Gianluca Di Marzio att Salernitana, till vardags i Serie A, var i förhandlingar med AIK om Rui Modesto.

Thomas Berntsen bekräftar att det finns intresse för Modesto - men inte från Salernitana.

- Det finns intresse för Rui. Det är det. Vi får se. Men Salernitana har aldrig lagt något bud på Rui. Ibland är det skönt att kunna säga att media har så mycket fel så att det är helt sjukt. Men det finns intresse på honom, säger han.

Vad är det för intresse?

- Det är intresse från bra ligor. Han är en bra spelare och har ännu större potential. Om han blir kvar så kommer han att vara en kanonspelare för oss i år. Så det ska också till ett bra bud för att vi ska sälja.

Efter att AIK har sålt Erick Otieno till polska Rakow så vill AIK värva in en ersättare.

Annons

- Vi följer marknaden samtidigt som vi har förtroende för Axel Björnström som gör det bra. Men vi ska ha tuff konkurrens på alla positioner och det kommer att komma in en vänsterback, det kommer det att göra. Och om vi säljer någon spelare så kommer det att komma in ersättare, säger Berntsen.

Hur många spelare kommer ni att värva innan allsvenskan drar igång?

- Det beror på om vi säljer någon eller inte. Om vi inte säljer någon så hade det kommit in en vänsterback. Så om det inte blir så att någon säljs så gissar jag att det ungefär blir den här truppen som vi har nu. Men en vänsterback ska in och kanske en ung högerback, så att vi har en bra balans i truppen. Det ska vara en ung, svensk, spelare, kanske att han kommer upp underifrån från våra egna led.

För ett år sedan slog dåvarande sportchefen Manuel Lindberg på stort och värvade in Viktor Fischer, Jimmy Durmaz och Aboubakar Keita.

Annons

I somras tog Thomas Berntsen över som sportchef.

Nu är alla tre stjärnvärvningarna borta efter att AIK har brutit deras kontrakt.

Köpte ni ut Durmaz och Keita?

- Vi är överens om att de ska hitta nya klubbar. Jimmy har hittat en ny och Keita är också på väg till en ny klubb. Det var en bra dialog med agenter och spelarna. Det blev en bra lösning för alla parter, säger Berntsen.

Hur är det för dig att lägga massa pengar på att bryta spelares kontrakt?

- Nu sa jag inte att jag har gjort det, men det är en del av jobbet. Kommer det nya tränare och en ny sportchef som har annan syn på saker än så som det har varit, det är normalt.

Har det skadat klubben - Durmaz, Keita och Fischer var stora värvningar för bara ett år sedan och nu är alla borta efter att kontrakten har brutits?

- Mmmm, det är så det är.

Annons

- Nu känner vi att spelarna som vi har hämtat in sedan i somras, det är folk som är tävlingsinriktade och håller bra nivå. Vi hoppas att AIK ska bli så bra att både sportchefen är under press, att spelare är under press, att tränare är under press. Vi ska vara så starka att alla jobbar för sina platser.