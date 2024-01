Kusi-Asares succé - sänkte BP med dubbla fullträffar

AIK fick en perfekt start i lördagens bortamatch mot Brommapojkarna. Det tog bara sex minuter innan man tog ledningen. Taha Ayari fick bollen ute till höger och slog en väldigt fin passning längs marken in till Jonah Kusi-Asare som fick fritt fram och bredsidade in 1-0.

I den 24:e minuten var det dags igen.

Abdihakin Ali slog en passning igenom BP:s mittfält och backlinje, till Ayari som passade vidare in centralt till Bersant Celina, som klippte till på ett tillslag. Bollen blockerades och hamnade vid straffpunkten. Där dök Kusi-Asare upp och distinkt sköt in 2-0 nere i Filip Sidklevs högre hörn.

Det var mest AIK i den första halvleken. Brommapojkarna gjorde det ibland bra och spelade sig igenom AIK, men var helt uddlösa den sista tredjedelen.

Efter 29 minuter fick AIK ett bra läge igen. Abdihakin Ali slog en jättebra passning igenom BP:s mittfält till Celina som hittade vidare till Ayari, som blev neddragen utanför straffområdet. Anton Saletros tog hand om frisparken, men träffade muren.

Tio minuter senare slog Mads Tychosen en lång boll in i straffområdet. Kusi-Asare nickade ner till Rui Modesto som hittade vidare till Ayari som sköt strax utanför.

Det stod 2-0 efter den första halvleken.

- Jag tycker att jag gör en bra insats. Jag sätter mina lägen och är farlig i straffområdet, sa Kusi-Asare till Discovery i halvtid.

De senaste uppgifterna kring Kusi-Asare kom från den tyska tv-kanalen Sport som menade att Kusi-Asare väntas fatta beslut om sin framtid den kommande veckan och att både Bayern München och Chelsea kan bli nästa klubbadress.

Transferexperten Fabrizio Romano skrev den 10 januari att AIK tackat nej till fyra miljoner euro från Bayern München och att man kräver sex miljoner euro (ungefär 68 miljoner kronor) för en övergång.

- Jag försöker att inte tänka så mycket. Jag fokuserar på fotbollen, sa Kusi-Asare, till Discovery, om klubbarna som jagar honom.

När den andra halvleken började hade AIK gjort sex byten, något som påverkade matchbilden.

Men det var ändå AIK som ökade på ledningen.

Efter 58 minuter drev Abdihakin Ali boll långt och bra och hittade snyggt till Omar Faraj som kom i fart och tog sig in i straffområdet. BP fick bollen men blev stressat så att Sidklev tog upp den så att det blev indirekt frispark från målområdeslinjen. Faraj gav tillbaka och petade bollen till Abdihakin Ali som smällde in 3-0.

Efter 3-0-målet gjorde AIK fyra till byten. Nu hade alltså bortalaget gjort tio byten medan hemmalaget körde på med samma elva. Och det tog 62 minuter innan BP gjorde sin två första byten.

Startelvor:

BP: Sidklev - Jensen, Abrahamsson, Björkander, Heggem - Timossi Andersson, Örqvist, Ackermann, Christensen - Johansson, Vasic



AIK: Nordfeldt - Tychosen, Milosevic, Tidemann Hansen, Björnström - Modesto, Ayari, Ali, Saletros, Celina - Kusi-Asare



Efter 45 minuter tog AIK in Papagiannopoulos, Faraj, Dabo, Magashy, Ring, Elbouzedi. Ut gick Milosevic, Saletros, Celina, Ayari, Modesto, Tychosen.



Efter 60 minuter tog AIK in Faqa, Bonde, Aviander, Gono. Ut med Ali, Tidemann Hansen, Björnström, Kusi-Asare.



Efter 62 minuter tog BP in Abadid och Calisir. Ut med Abrahamsson och Björkander.



Efter 71 minuter tog AIK ut Nordfeldt och in med Forsell.

Efter 71 minuter tog BP in Renman och Nildén. Ut gick Örqvist och Vasic.



Efter 82 minuter tog BP in Pawlowski och Zuta och ut med Johansson och Heggem.



Efter 83 minuter tog BP tog BP in Nordvall och ut med Ackermann