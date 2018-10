FEM SPANINGAR: ”Kommer pratas länge i AIK-kretsar om Larssons mål”

Ingen ologisk MFF-ledning i paus

Malmö FF hade under stora delar av den första halvleken mycket bollinnehav. Men länge gav det inte särskilt mycket framåt, för AIK var som så många gånger förut kompakt och låg och lurade. De svartgula väntade på sina chanser att hugga och det lyckades man göra vid någon eller något tillfälle under den första halvtimmen men utan att vara tillräckligt distinkt sista tredjedelen. En bit in i matchen vann MFF mer mark, fick till mer spel på offensiv planhalva och kändes mer farligt. Till slut fick också gästerna in 1-0 och det var inte ologiskt. Överlag hade AIK en del problem med MFF:s press och fick inte grepp om sin motståndare i uppspelsfasen.

1-0 är Rieks mål

Sören Rieks har efter en lite tyngre start på året gjort en riktigt fin säsong. Som vänsterwing är han en absolut nyckelspelare för MFF och han visade återigen sin kvalitet mot AIK. 1-0-målet? Det är Rieks mål för mig. Antonssons skarv är läcker och Christiansen förvaltar läget som han får otroligt bra, men sättet som Rieks håller undan flera AIK-försvarare, lurar upp Robin Jansson och sedan levererar ett instick på är briljant.

En fantastiskt bra bortamatch av MFF

AIK hade inte mycket att förlora vid 0-1 och vågade mer i inledningen av den andra halveken. De spelade mer aggressivt och offensivt. Men Malmö försvarade sig bra och hade mycket väl kunnat kontra in 2-0. Att inte släppa till något som helst borta mot AIK är dock mer eller mindre omöjligt. Det är svårt att försvara sig mot en sådan otrolig briljans som Sebastian Larsson bjöd på i den 96:e minuten. Jag tycker egentligen att MFF gör en fantastiskt bra bortamatch och hade de bara klarat sig utan baklängesmålet på tilläggstid (eller fått 2-0-målet som de gjorde godkänt) hade det här varit en superskalp.

Kommer pratas länge om Sebastian Larssons mål

Jag har länge sett det som totalt osannolikt att AIK skulle kunna tappa SM-guldet, men uppenbarligen behöver jag kanske tänka om. Även om poängtappen i sig inte är orimliga hade jag långt ifrån väntat mig alla tre (mot Örebro, Djurgården och nu Malmö). Med tanke på hur den här matchen utspelade sig blir resultatet dock snarare en boost för AIK och Sebastian Larssons frisparksmål kan mycket väl visa sig bli totalt avgörande till slut. Hans högerfot är rätt och slätt magisk och hans frispark kommer det pratas om under en lång tid framöver i AIK-kretsat om det blir guld, vilket jag ändå fortsatt tror att det blir. Firandet efteråt? Onödigt, men det går så klart att någonstans ha förståelse för att känslor kan rinna över i den här typen av matcher.

Hur mycket kostade avstängningarna för AIK?

Panajotis Dimitriadis var godkänd defensivt men inte lika självklar som Enoch Kofi Adu i sitt passningsspel och lugn med bollen. Nicolas Stefanelli är vass men inte lika smart och delaktig i själva spelet som Tarik Elyounoussi. Känslan är att AIK:s två avstängningar kostade en hel del i den här matchen. AIK hade så klart kunnat slå MFF med den elvan som man matchade i dag, men just i den här matchen fanns inte riktigt de marginalerna som man tappade i och med avstängningarna.