​FEM SPANINGAR: "Lustig är ett superförvärv för AIK"

En inledning utan fotboll, där "AC" saknades

Under matchens första kvart spelades det knappt någon fotboll. Så många var avblåsningarna och de fysiska kampmomenten som gjorde inledningen sönderryckt. Den fysiska prägeln på matchen fortsatte men spelat blev öppnare efter den inledningen. AIK hade en bra period just då med ett rakare spel där Mikael Lustig gjorde sin första start och visade betydelsen direkt på högerkanten. MFF åt sig in i matchen främst genom inläggspel, men AIK tog framgångsrikt bort hemmalaget från de farliga ytorna där Anders Christiansen brukar operera framgångsrikt i vanligtvis. Med Malmökaptenen lätt skadad efter den senaste matchen blev det en oundviklig påverkan på MFF:s spel där kombinationerna blev färre offensivt. Faktum är att Malmö bara vunnit en av fyra matcher där Christiansen saknats, fem om man räknar med Örebro senast.

En spegelbild av AIK:s senaste besök i Malmö

Ur AIK-synvinkel påminde spelbilden annars mycket om kvartsfinalen i svenska cupen för knappt tre månader sedan. AIK gjorde då en ännu bättre första halvlek men föll ihop och förlorade med 4-1 efter en utvisning i mitten av andra halvlek då. Då var det Per Karlsson, nu fick Ebenenzer Ofori sina det röda kortet efter sitt andra gula i den 66:e minuten. AIK hade en ganska bra offensiv period i mitten på första halvlek där de hotade MFF-backlinjen när de väl fick etablera några passningar. Efter utvisningen fick AIK bara inrikta sig på försvarsfotboll men lyckades stå ut mot MFF:s många inlägg. Malmö saknade inte bra möjligheter, men AIK gjorde i stort en stark försvarsinsats som säkrade hem en viktig poäng. På tilläggstid fick dessutom AIK en andra utvisning, precis som senast på Eleda Stadion, på "Sotte" Papagiannaopolous.

Lustig är ett superförvärv

Mikael Lustig som sagt visade klassen direkt i AIK-tröjan. Det går att dra en parallell till hans nemesis Ola Toivonen i matchen och dennes återkomst i MFF-tröjan. En liknande effekt, fast från försvarsposition, kan landslagsbacken få för AIK. Alltjämt håller 33-åringen en mycket hög nivå. Men inte bara det spelmässiga kommer att lyfta AIK:s försvarsspel till att börja med. Hans karaktär ställer krav på lagkamraterna och den kommer sprida ringar på AIK-vattnet. Att Lustig dessutom kom som kontraktslös till AIK förstärker bilden av ett superförvärv ännu mer.

Franz Brorsson numera given

MFF-mittbacken fick spela igen efter att ha varit avstängd i den senaste matchen mot Örebro. Då tog Lasse Nielsen en startplats men fick snällt sätta sig på bänken igen med Franz Brorsson tillgänglig. Det är inte svårt att förstå varför efter en stabil insats som ikväll, där han hade mer eller mindre fullständig koll på AIK:s Henok Goitom. I slutskedet hade Brorsson ett läge att avgöra för Malmö men den kröningen skulle han inte få på kvällen. Dock så har 24-åringen gått från att vara långt nere i mittbackshierarkin under vintern och bli utlånad, till att vara MFF:s formstarkaste försvarare och numera också given i startelvan.

Sämre tendenser i MFF

Malmö har bara en vinst på de fem senaste i allsvenskan, med en Europa League-seger i den första kvalomgången inklämd där emellan. Tre av dessa matcher har slutat oavgjort, och även om det inte var en högoddsare att AIK skulle kriga till sig en poäng så kommer MFF var besviket med hur matchbilden utvecklade sig. Under forceringen i andra halvlek skapades nästan alla målmöjligheter via inlägg utan att resultera i något medan MFF i 3-2-förlusten mot Örebro lyckades spela till sig fler lägen men var för ineffektivt. Det är nog få som tror att detta kommer mynna ut i en längre formsvacka för MFF. Men under de senaste matcherna har det offensiva spelet inte sett lika övertygande ut och det bör vara en väckarklocka för resten av hösten. MFF behöver få övertygelsen tillbaka offensivt.