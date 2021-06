FEM SPANINGAR: "MFF:s Europauppställning är redo"

MFF testade Europauppställningen?

Vid ett antal tillfällen har tränaren Jon Dahl Tomasson bytt in en extra mittback när MFF behövt bevaka en ledning i allsvenskan under våren. Idag ställde tränaren upp med en 3-4-3-uppställning i första halvlek med Franz Brorsson, Lasse Nielsen och 18-årige Noah Eile centralt i försvaret. Jonas Knudsen och Felix Beijmo spelade som yttrar medan Erdal Rakp och U19-spelaren Markus Björkqvist kontrollerade innermittfältet. Denna formation kan mycket väl komma att användas när MFF möter tuffare motstånd i Europakvalet senare under säsongen. I nuläget är Brorsson, Nielsen och den idag vilande Anel Ahmedhodzic tillräckligt bra för att starta tillsammans; på kanten kommer framförallt Beijmos offensiva egenskaper väl till pass i en ytterroll. Trebackslinjen lär nötas vidare under matcherna fram till omstarten i allvenskan.

MFF borde haft ledningen men KFF tog över

17-årige Björkqvist ser mogen ut och tar plats med sin fysik på mittfältet. Han hade också två okej chanser i första halvlek som Kalmars Lucas Hägg Johansson räddade. MFF:s bästa målchanser skulle vänsteryttern Veljko Birmancevic få, där han sköt den ena över och sedan inte fick någon träff i ett fritt läge strax innan pausen. MFF-tränaren Jon Dahl Tomasson bytte ut samtliga spelare förutom Beijmo och Eile under pausen – och MFF skulle tappa matchen i andra halvlek. Kalmar FF satte in namn som Nils Fröling och Jonathan Ring – den duon spelade sig fram till ett läge i den 67:e minuten där Ring träffade stolpen, och 18-årige Noah Shamoun gjorde matchens enda mål i tom bur. Alla förändringar hackade upp MFF:s spel och bland de två elvorna hade KFF den mer ordinarie efter pausen. Det märktes då gästerna var det klart bättre laget i andra halvlek och därför också vann matchen.

Ingen stack ut i MFF

Dahl Tomasson spelade med två olika startelvor i stort sett, men undantaget Björkqvist var det ingen spelare som stack ut. Den offensive Sebastian Nanasi spelade idag som falsk nia och var mest lyckad i sina kombinationer med Birmancevic. Anfallaren Amin Sarr har fått väldigt lite speltid i allsvenskan och såg kall ut när han kom in efter pausen. Hans anfallskollega Antonio Colak hade MFF:s bästa läge i andra halvlek men avslutade lamt på Hägg Johansson. Bonke Innocent var tillbaka på mittfältet efter att ha varit skadad under hela maj månad. Nigerianen fick 24 minuter på planen och blev varnad nästan direkt, innan han blev utbytt som en säkerhetsåtgärd.

Johan Dahlin behöver tid

Dagens stora grej hos MFF-lägret är förstås att Johan Dahlin gjorde comeback efter förra höstens axeloperation. Dahlin kunde inte göra mycket på Kalmars mål och sa efteråt att tajmingen i spelet knappast är där ännu. Det återstår att se om Dahl Tomasson kommer låta 34-åringen stå 90 minuter redan i nästa träningsmatch. För om Dahlin och den ordinarie ettan Marko Johansson delar på ansvaret som idag är den senare fortfarande favorit till att starta när allsvenskan börjar efter EM-uppehållet. Johan Dahlin behöver så många hela matcher som han kan få för att komma i form innan MFF:s intensiva matchschema börjar i juli.

Henrik Rydström lämnar ingen oberörd

Det spelar igen roll att det handlar om en träningsmatch. Kalmars tränare Henrik Rydström instruerar spelare med klara budskap från sidlinjen, gnäller på domare, och tjafsar med motståndarbänken. 45-åringen lämnar ingen oberörd – och hans tränarstil ger KFF väldigt mycket energi. Det är också tydligt att hans spelare klarar av att kanalisera den här energin på bästa sätt ute på planen.