FEM SPANINGAR: "Om AIK var "ready"? Inte det minsta"

Om AIK var ”ready”? Inte det minsta

Precis innan avspark greppade IFK Norrköpings ordförande Peter Hunt tag i en mikrofon och hälsade publiken välkommen till årets allsvenska hemmapremiär för Peking. Därefter vände han sig till AIK:s klack och skrek: "Stockholm, are you ready!?" två gånger om innan han gjorde motsvarande grej i riktning mot Norrköpings klacksektion Curva Nordahl. En märklig och oväntad aktion, men på planen var det tydligt vilket lag som svarade med ett rungande "JA!" på Hunts fråga. Och det var inte gästerna från Stockholm. De var uppenbarligen inte redo för IFK när domaren blåste i gång matchen. Norrköping bara flög fram från start och rullade runt bollen på ett sätt som AIK inte klarade av att hantera. Peking visade upp den tekniska skickligheten som finns i laget och fick grepp om, och skapade tryck på, AIK. Man pressade bortalaget till misstag och spelade med ett självförtroende som som ställde till det för Rikard Norlings mannar.

Väntat forwardsbyte av AIK i paus

AIK:s offensiva trio bestående av Chinedu Obasi, Tarik Elyounoussi och Saku Ylätupa fick inte ut mycket i den första halvleken. De var i princip osynliga, bortsett från att Obasi vid några tillfällen stod för några fina tekniska aktioner (dock oftast på egen planhalva i mindre vassa omställningslägen). En bit in i halvleken valde Rikard Norling att flytta ner Elyounoussi i den offensiva mittfältsrollen och flytta upp Ylätupa som forward, där han varit öppen med att han egentligen inte vill använda finländaren (som såg vilsen ut längst fram). Då kändes det logiskt att antingen bänkade lagkaptenen Henok Goitom eller vindsnabbe nyförvärvet Jack Lahne skulle få komma in direkt efter paus, och så blev det också. Lahne fick chansen att kliva in. Ut gick Ylätupa.

Peking blir att räkna med även i år

IFK Norrköping har fått till ett lagbygge som är i toppen för att stanna (om man nu kan uttrycka sig så när de just nu ligger i andra änden av tabellen). Kvaliteten för att utmana om SM-guldet finns i truppen och att de kan gå ut hemma på Östgötaporten och i långa stunder av den första halvleken vara klart bättre än mästarlaget AIK ska inte ses som något anmärkningsvärt. Så bra är Peking, som sedan en tid tillbaka har klivit upp ett pinnhål i svensk fotbolls hierarki. De orkade, väntat nog, inte hålla liv i sin otroliga offensiva energi under hela matchen och i den andra halvleken blev spelet mer böljande. De borde fått ut fler och större farligheter av sitt övertag men AIK:s defensiv är fortsatt imponerande bra och bjuder inte på mycket.

Svårt att inte imponeras av AIK:s lagmaskin

Rikard Norling ville få in ett djupledshot i Jack Lahne. Vad nyförvärvet gav sin tränare? Åtminstone en dos av det. 17-årigens snabbhet och ettriga spelstil såg ut att göra Norrköpings backlinje lite mer nervös och totalt sett får nyförvärvets debut ses som lovande inför kommande matcher även om det finns en hel del att slipa på taktiskt. Det är för övrigt svårt att inte imponeras av den lagmaskin som AIK skapat under Rikard Norling. Trots en hel del svårigheter under matchens gång fanns ett lugn i spelet kvar och mot slutet av den andra halvleken var man det bättre laget. Tyngden i Norlings gäng kan bryta ner det mesta i allsvensk väg och AIK var till slut närmast ett 1-0-mål sett till chanserna som de svartgula skapade. En poäng borta mot Norrköping? Klart godkänt för AIK.

Viktigt Nyman-besked för Norrköping

Christoffer Nyman har en strulig tid bakom sig med skadeproblem som stört, men förväntningarna är så klart stora på hemvändaren och mot AIK startade forwarden. Svaren som hans insats gav? Bra sådana. Han såg pigg och rapp ut, även om han inte är någon 90-minutersspelare än. Säkerligen ett viktigt kvitto för Peking att få. Den tidigare landslagsspelarens löpningar skapade problem för AIK och överlag var det många offensiva spelare i hemmalaget som såg bra ut. Tränaren Jens Gustafsson har, sett med konkurrenters ögon, riktigt läskiga spelare att tillgå. Nyförvärvet Sead Haksabanovic bjöd till exempel på en lovande insats. Där var det mest de sista lilla detaljerna som saknades.