FEM SPANINGAR: "Vore viktigt för AIK att få behålla Salétros"

SOLNA. Det blev en 2-0-seger för AIK mot Helsingborg under lördagen. Här är Fotbollskanalens Martin Peterssons fem spaningar från matchen.

Bra bortahalvlek av HIF räckte inte för att hålla tätt

Den första halvleken bjöd på en förväntad matchbild innehållandes ett kompakt Helsingborg som försökte täppa till för ett AIK med mycket boll. Under de första 30 minuterna lyckades HIF bra med sin matchplan, fick upp en del bollar på tunge Alhaji Gero, och gjorde det svårt för hemmalaget, som bortsett en farlig frispark och en fin kontring inte skapade några större farligheter. Men så small det till i den 30:e minuten, då ett läckert samspel mellan Anton Salétros och Chinedu Obasi ledde fram till 1-0 för AIK. Då hamnade så klart gästerna i ett tufft läge, för det är få lag i allsvenskan som du så ogärna vill ligga under mot på bortaplan som AIK.

Helsingborgs offensiv för tam att ta poäng

Helsingborg lyfte fram mer kraft i offensiv riktning under den andra halvleken. Men AIK är inte ett lag som stressar upp sig över att försvara sig och gå på omställningar, och hanterade läget bra. Hemmalaget hade god kontroll och borde ha punkterat matchen med lite mer än en halvtimme kvar av matchen när Kolbeinn Sigthorsson spelades fri i straffområdet men en vass räddning av Anders Lindegaard höll liv i matchen då. Istället satte AIK spiken i kistan med tio minuter kvar att spela. Då dundrade Chinedu Obasi in 2-0. HIF:s offensiv var för tam för att kunna skaka om hemmalaget. Gästerna hittade inte in i rätt ytor för att såra sin motståndare och något annat än en AIK-seger kändes det aldrig som att den här matchen var på väg mot i den andra halvleken.

Imponerande AIK-seger

AIK gjorde en rad förändringar i sin startelva till den här matchen, gissningsvis för att maximera chanserna till ett bra resultat borta mot Maribor i Champions League-kvalet på onsdag, och det är imponerande att de då kan spela hem tre poäng mot ett Helsingborg i medvind. Det tyder så klart på en stark bredd i truppen och att tränaren Rikard Norling lyckats få många spelare inkörda i hans sätt att spela. AIK såg ut som de brukar göra, lika stabilt och kontrollerande, och nu flåsar man Malmö FF i nacken. En poäng skiljer mellan lagen efter det här resultatet, dock har MFF en match mindre spelad.

Så var HIF:s nyförvärv

Både nye keepern Anders Lindegaard och forwarden Alhaji Gero fick chansen från start för Helsingborg. Intrycken?

Lindegaard: Såg lugn och stabil ut, och bjöd på en fin räddning när Kolbeinn Sigthorsson rann igenom i gästernas straffområde och blev helt fri. Hittar dansken formen och når upp i någorlunda nivå jämfört med vad han gjort tidigare borde HIF ha fått in ett bra nyförvärv.

Gero: Erbjöd det som jag antar att HIF vill få ut av honom, en tyngd och viktig uppspelspunkt längst fram. Han fick grepp om en del bollar och kunde ge gästerna möjligheten att kliva upp i planen.

Vore viktigt för AIK att lyckas behålla Salétros

Jag uppmärksammade Anton Salétros även i mina spaningar rörande AIK:s senaste match mot Ararat-Armenia, i Champions League, men han är trots det värd några rader den här gången också. 23-åringen bar för första gången kaptensbindeln för AIK i en tävlingsmatch - och han såg till att stå i centrum även för sin prestation på planen. I den första halvleken spelade han central mittfältare, gjorde det galant och sköt läckert in 1-0 efter en halvtimme och samspel med Obasi. Med lite mer än en halvtimme kvar att spela flyttades han ut som wingback och där fortsatte han lägga ner ett hårt jobb och bidra med sin vänsterfot. AIK:s låneavtal med Rostov går ut den 31 juli och det är bara för Rikard Norling och de svartgula att hoppas att sportchefen Björn Wesström lyckas lösa en förlängning. Det vore bra för ”Gnaget” när de nu går in i en viktig och utmanande period av säsongen.