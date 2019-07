TV: Randrup går av skadad mot AIK: "Ser ut som att han har väldigt ont"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Anders Randrup var tillbaka i startelvan efter en matchs avstängning. Då tvingades mittfältaren gå av redan i första halvleken med en skada. - Det ser ut som att han har väldigt ont när han går, säger C Mores expert Alexander Axén.

Anders Randrup har varit ordinare i Helsingborg under hela säsongen. Dansken hade startat nio av femton allsvenska matcher innan matchen mot AIK, men missade mötet med Sirius senast på grund av en avstängning.

Mot AIK startade han som högermittfältare, men fick gå av redan i den första halvleken. Tidigare i halvleken hade han stoppat en inspel från Heradi Rashidi och fastnade i gräset.

- Det ser ut som att han har väldigt ont när han går, säger C Mores expert Alexander Axén i C More.

Randrup fick först vård av en läkare i Helsingborg och försökte spela vidare.

- Det verkar ändå som att han vill försöka här, Landrup. Det kan man inte tro när man ser löpsteget utanför planen, säger C More kommentatorn Mats Lilja.

- Det ser väldigt tveksamt ut, men det kanske släpper, säger Axén.

Men det gick inte mer än en par minuter till och dansken tvingades byta ett par minuter innan halvtid. Han blev ersatt av David Boysen.