FEM SPANINGAR: ”Krävs mer fläckfria insatser framöver, AIK”

Trubbigt AIK i första halvlek

Det var tydligt att AIK, som var tvunget att vinna den här matchen för att avancera (förlorade med 2-1 på bortaplan), direkt ville trycka på framåt för att ruska om sin motståndare. Tarik Elyounoussi, men också Sebastian Larsson, låg till exempel högt upp i planen. Men pressen bet inte riktigt, för Ararat-Armenia hanterade den bra och spelade sig fram till en del halvfarligheter under den första halvleken. Hemmalaget var heller inte helt klockrena i alla sina aktioner, bland annat kom Enoch Kofi Adu fel in i vissa dueller och stundtals slarvades det på sina håll, vilket öppnade upp för Ararat-anfall. Men totalt sett gick det ändå att ana en klasskillnad mellan lagen under de första 45 minuterna. AIK förde det mesta av spelet, men det lilla sista saknades. Viss skärpa och skicklighet uteblev i de sista momenten och någon fart och fläkt-fotboll var det inte tal om.

Allt rullade på för ”Gnaget” i andra halvlek

Bara en minut in i den andra halvleken kom så det förlösande 1-0-målet för AIK. Mittbacken Per Karlsson tvingades kliva av i paus och då fick AIK möblera om. Karol Mets flyttades in centralt och till vänster om honom hoppade Rasmus Lindkvist in. Just Lindkvist stod för assisten till Goitoms 1-0-mål. Snacka om viktig omstart efter en något trevande första halvlek och ett tungt bakslag i form av Karlssons inkastade handduk. Och AIK bara fortsatte att mala på efter målet. I den 52:a minuten nickade samme Goitom in 2-0 efter inlägg av Anton Salétros. 3-0? Det kom i den 62:a minuten, då Sebastian Larsson dunkade in en straff. Allt rullade egentligen bara på för AIK i den andra halvleken, efter det första nätrasslet. Allt lossnade och hemmalaget såg ut att gå mot en bekväm seger. Men plötsligt reducerade gästerna i den 77:e minuten efter slarv av ”Gnaget” och det målet gav så klart onödig nerv till ett möte som AIK bara skulle ha kunnat spela hem.

Ett steg närmare drömmen - men vägen kommer bli tuff

AIK satsade hårt för att vinna SM-guld förra året, vilket man lyckades med. Men ekonomiskt kommer inte klubben bara kunna gasa på sett över en längre tid - om man inte klarar av att ta sig till ett Europa-gruppspel (helst Champions League) eller får till någon extraordinär försäljning (lär bli svårt med tanke på att det inte kryllar av stora försäljningsobjekt i truppen). Det är inte svårt att räkna ut att Europa-spelet är väldigt viktigt för klubben och att Champions League-kvalet är en stor möjlighet att lyfta verksamheten till nya höjder och knappa in på Malmö FF i det perspektivet. Mycket låg helt enkelt i potten mot Ararat och en och annan AIK-höjdare lär ha pustat ut när domaren blåste av för full tid i kväll. Vägen till CL-gruppspelet kommer dock bli tuff, redan i nästa omgång höjs ribban till en nivå som gör att det inte skulle vara någon större överraskning om AIK åker ut. Slovenska Maribor ser ut att vänta då och de gick till just den här turneringens gruppspel så sent som 2017/2018. I det mötet kommer två riktigt bra prestationer krävas för avancemang, två mer fläckfria insatser än vad AIK bjöd på mot Ararat. Små marginaler gäller i ett sådant här kval och AIK kommer behöva höja sig om man ska gå hela vägen i Europa, men samtidigt handlar allt om att göra det som krävs just i varje omgång och det lyckades man med den här gången.

AIK borde jobba hårt för att behålla Salétros

Sista juli löper AIK:s låneavtal med Rostov rörande Anton Salétros ut. I och med det riskerar laget att bli av med en viktig spelare. För det har han återigen växt ut till i det här laget, men nu som vänster wingback. Mot Ararat-Armenia stod Salétros ånyo för en fin insats. Han har hittat rätt i sin nya position där han får mycket utrymme att använda sin vassa vänsterfot och löpstyrka längs med kanten. 23-åringen står alltid för gedigna arbetsinsatser och är överlag en klok spelare. AIK:s sportchef Björn Wesström har tidigare bekräftat för Fotbollskanalen att man för en dialog med Rostov om en fortsättning i den svartgula tröjan för Salétros. Klubben borde jobba hårt för att få behålla honom, för det skulle kunna bli ett tungt slag att bli av med Salétros i det här skedet av säsongen, när han nu blivit en så naturlig del av tränaren Rikard Norlings sätt att spela även om han får hålla till på vänsterkanten.

AIK spurtade till sig godkänd publiksiffra

Bara två dygn innan avspark hade AIK sålt runt 6000 biljetter till den här matchen. På förmiddagen dagen innan match var antalet sålda biljetter uppe i 7000. Då såg det inte ut att bli någon särskilt imponerande publiksiffra för AIK i första Champions League-kvalmatchen på nio år. Men en rejäl spurt såg till att siffran blev rätt schysst ändå. 11 382 kom till Friends Arena under onsdagskvällen och det får ses som godkänt i första kvalomgången. Noteras i sammanhanget kan att den här matchen inte ingick i AIK:s årskort.