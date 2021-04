Flera stjärnor lär petas - då vill Blåvitt undvika osämja i truppen: "Vi har diskuterat vissa bitar"

Efter att Marek Hamsik, Marcus Berg, Oscar Wendt, Simon Thern och Kolbeinn Sigthorsson har värvats in så har IFK Göteborg varit försäsongens stora snackis. Häcken-kaptenen Rasmus Lindgren menar att allsvenskan aldrig har haft en lika meriterad trupp och Malmö FF-stjärnan Ola Toivonen säger att Blåvitt är MFF:s största utmanare om guldet, annars vore det en besvikelse.

I IFK Göteborg-lägret håller man med Toivonen och är tydliga med att man ska lyfta från förra årets tolfte placering till att nu vara med och utmana om guldet.

- Vi hoppas att vi kan sätta oss i den positionen att vi kan vara med och utmana. Vi vill vara klart närmare. Så som förra säsongen blev är vi inte nöjda. Jag tror att alla känner att vi ska kunna vara med ännu högre upp och närma oss toppen, säger lagkapten Robin Söder.

Vad talar för att ni kan vara med i toppen?

- Vi har fått jobba med "Rolle" under försäsongen vilket har varit viktigt med tanke på situationen förra året då han kom in mitt i och skulle rädda oss. Jag hoppas att det ger resultat. Sedan har vi tagit in bra spelare som ger oss något. Där ska Simon Thern ha kredd. Han är duktig och kommer att hjälpa oss.

IFK Göteborgs tränare Roland Nilsson håller med Robin Söder och är också tydlig med att målet är att vara med i toppstriden.

- Vår ambition är att bli ett topplag och utmana de bästa i allsvenskan. Vi ska sikta på det. Vi har ett spännande lag. Kan vi få saker på plats kan det bli en position i toppen, säger Nilsson.

Ola Toivonen säger att ni är Malmös största utmanare om guldet och att det är en besvikelse annars - hur ser du på det?

- Vi ska göra vårt bästa för att göra det som krävs för att det ska bli så.

Varför kommer ni att vara så mycket bättre i år?

- Vi har fått ett bättre försvarsspel och också ett bättre anfallsspel. Tidigare var vi bra mellan straffområdena, men nu är vi vassare i straffområdena.

På försäsongen har IFK Göteborg spelat med tre centrala mittfältare och på den positionen har Roland Nilsson att välja på: Marek Hamsik, Tobias Sana, Alhassan Yusuf, Pontus Wernbloom och Simon Thern, och Jakob Johansson när han är tillbaka efter skada. Dessutom kan Sebastian Eriksson och August Erlingmark spela där.

Det blir en utmaning för Roland Nilsson att ta ut laget och samtidigt få petade spelare att ha ett bra humör.

- Det är viktigt att ha en dialog. Det finns alltid konkurrens i lag, men med rätt dialog så vill alla vara med i ett lag som vinner. Jag hoppas och tror att spelarna kommer ha den ambitionen, vilket gör att man gör sitt bästa, och samtidigt vet att alla inte får starta, säger Nilsson.

Att det finns en risk att det kan bli osämja, är det här något som du redan har diskuterat med spelarna?

- Ja, vi har diskuterat vissa bitar men är inte riktigt där ännu. Alla spelarna har inte varit friska och på plats, så det blir mer av det senare.