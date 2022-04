Först petades Swedberg - sedan blev han stor Bajen-hjälte

Det var Hammarby som började matchen bäst och tryckte tillbaka Helsingborg. Redan efter nio minuter kom den första chansen. Nahir Besara fick bollen precis utanför straffområdet och tryckte till på volley - men bollen gick tätt över.

Nio minuter senare var det dags för matchens första mål. Mohanad Jeahze slog en hörna och Gustav Ludwigsson dök upp vid bortre stolpen och nickade in 1-0.

Hammarby fortsatte att trycka på och efter 31 minuter var det riktigt nära 2-0.

Astrit Selmani tryckte till en bit utanför straffområdet, men bollen träffade stolpen vid bortre krysset.

Den sista kvarten av andra halvlek växte Helsingborg in i det och tog över spelet.

Efter den första halvleken var Bajens målskytt Ludwigsson minst sagt irriterad på sitt lag.

- Jag fick lugna mig lite här (innan intervjun), och det är kanske tur. Jag tycker att sista 15 är helt bedrövligt. Det är jävligt tur att det står 1-0, annars hade vi varit galna där nere (i omklädningsrummet). Men det hoppas jag att vi är ändå, sa Ludwigson till Discovery+ i paus.

- När det (Bajen återerövringsspel) funkade i början såg vi alla hur viktigt det var. Då kontrollerade vi matchen, men när det inte funkade i slutet var det Helsingborg som hittade farligheter och så får det verkligen inte se ut.

Den andra halvleken hann knappt börja innan Bajen fick en bra chans. Mohanad Jeahze stod för förarbetet innan Mayckel Lahdo fick bollen och testade ett skott. Men bollen träffade stolpen.

Men sedan gick hemmalaget ner sig igen och Helsingborg kom återigen in i matchen och pressade stundtals tillbaka Bajen.

Efter 56 minuter tvingades Mads Fenger byta. I en situation med HIF-forwarden Anthony van den Hurk kom Oliver Dovin ut och boxade bort bollen, men samtidigt träffades Fenger - som hade fallit till marken i sekvensen innan - med ett ben i huvudet.

Matchen var ganska jämn, men det var Hammarby som skapade farligast chanser.

Efter 87 minuter var det nära att Selmani avgjorde när han kastade sig fram på ett inspel från Ludwigsson, men bollen träffade ribban och gick ner på mållinjen.

Men i den 91:a minuten kom 2-0.

Inbytte Williot Swedberg placerade fint in bollen i det bortre hörnet. I den 97:e minuten reducerade Helsingborg till 2-1 efter att Al Hamlawi hittat nät, men Bajen höll undan och vann matchen.

- Det är svårt att må bättre nu. Första matchen, premiärvinst, tre poäng och mål också. Det är jäkligt bra, säger Swedberg, som fick börja på bänken, till Fotbollskanalen.

- Vi har många bra spelare och roterar mycket. Alla kan komma in och göra det bra, så det är skönt.

Williot Swedberg fick spela premiärmatch framför fulla läktare för första gången:

- Riktigt skön start. Det var första gången jag spelade en premiärmatch med A-laget. Det är klart att man har väntat på det här hela försäsongen, så det är skönt att få en bra start med tre poäng, säger han till Discovery+, och hyllar publiken:

- Det går inte att beskriva. Det är en speciell känsla. Fansen får med sig laget, så det är jättestor hjälp.

Williot Swedberg menar att Hammarby hade bra kontroll på matchen.

- Man ska aldrig underskatta något lag och Helsingborg hade många farliga lägen, men i det stora hela hade vi bra kontroll även om vi släppte in ett mål i slutet, säger Bajen-talangen till Discovery+, och beskriver sitt mål:

- Peta (in bollen)? Jag sköt väl in den! Det går inte att beskriva det heller.

Startelvor:

Hammarby IF: Dovin - Sandberg, Magyar (Kurtulus IN 83), Fenger (Paulsen IN 56), Jeahze - Besara, Andersen (IN Sadiku 71), Bojanic (Nilsson IN 83) - Lahdo (IN Swedberg 71), Selmani, Ludwigson.

Helsingborgs IF: Joelsson - Tsouka, Suljic, Weberg, Davidsen - Lingman, Ejupi, Gigovic (Amoakao IN 78) - Kaied (Acquah IN 78), van den Hurk, Ali.