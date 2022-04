Ledning i paus - då sågade Ludwigson Bajen: "Helt bedrövligt"

Knappt 20 minuter var spelat av premiärmatchen mellan Hammarby IF och Helsingborgs IF i allsvenskan när Gustav Ludwigson nickade in 1-0 till hemmalaget. Bajen var det klart bättre laget i inledningen av matchen, men HIF spelade upp sig och avslutade första 45 starkt.

Bajen gick dock till halvtidsvila med en uddamålsledning, trots det sågade Ludwigson laget.

- Jag fick lugna mig lite här (innan intervjun), och det är kanske tur. Jag tycker att sista 15 är helt bedrövligt. Det är jävligt tur att det står 1-0, annars hade vi varit galna där nere (i omklädningsrummet). Men det hoppas jag att vi är ändå, säger Ludwigson till Discovery+ i paus.

Vad som inte fungerade sista kvarten? Gustav Ludwigson förklarar.

- Intensiteten, löpningar… Allting. Lugn med bollen. Vi är varken lugna med bollen eller intensiva när vi inte har den, den kombon… det är minuspoäng, säger han till Discovery+, och lyfter fram vikten av Hammarbys återerövringsspel:

- När det funkade i början såg vi alla hur viktigt det var. Då kontrollerade vi matchen, men när det inte funkade i slutet var det Helsingborg som hittade farligheter och så får det verkligen inte se ut.

Hammarby vann matchen med 2-1.