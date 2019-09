Hammarby släpper in flest mål av topplagen: "Klart att man någon gång vill vinna med 1-0"

Hammarby släpper in flest mål av topplagen i allsvenskan. På det området finns förbättringspotential, tycker Ricard Magyar. - Jag tror att det är en detalj vi behöver för att ta nästa steg som lag, säger Bajen-backen till Fotbollskanalen.

Hammarby har under den här säsongen öst in mål, men bakåt har laget haft svårt att hålla tätt. Efter 23 omgångar har laget släppt in 32 mål och det är betydligt fler än de man konkurrerar med i toppen. Defensivt tycker mittbacken Richard Magyar att laget har förbättringspotential.

- Jag tror att vi måste hitta vår egen balans. Vi är ju starka offensivt och vi har ett bra spel. Det offensiva är också det roliga att spela. Det är svårt. Jag tror det är många olika saker. Vi vill ju fortsätta vara lika offensiva, men hitta balansen i det spelet. Det är många detaljer i både vår press och återerövring. Men även om kanske inte ser det direkt i målprotokollet så tycker jag att vi går åt rätt håll, säger han till Fotbollskanalen.

- Jag som back vill ju inte släppa in mål och det vill nog ingen annan heller. Det är klart att man någon gång vill vinna med 2-0, 3-0 eller 1-0 för den delen också. Även om vi gör det någon gång så är chansen större att vi vinner med 5-2. Jag tror att det är en detalj vi behöver för att ta nästa steg som lag, att kunna stänga matcher lite bättre.

Nu väntar AIK för Hammarby. Magyar ser fram emot matchen.

- Det kommer att bli en intressant match på väldigt många olika sätt, både derby och sedan är det tabelläget och sedan är lagens spelstilar väldigt olika. Det kommer att bli en kamp, men också en strategisk kamp taktiskt på planen. Båda lagen vet om varandras styrkor och svagheter och kommer att försöka slå ut varandras styrkor och utnyttja svagheterna.

Ni har inte gjort något mål i de tre senaste derbyna mot AIK, men däremot släppt in mål. I ditt fall, hur ska ni göra för att inte släppa in mål?

- Det är väl det vanliga som vi försöker med varje match, att vara organiserade och disciplinerade. Men framför allt inte bjuda AIK på omställningar, de är starka på det. Men sedan vet man att i derbyn det kommer att vara de små sakerna som avgör, det är min erfarenhet.

Mötet mellan Hammarby och AIK, på söndag, sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Matchstart 15.00.