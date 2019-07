Hammarbys rivstart bröt tysta protesten: ”En styrka när det är på det viset”

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Svenska Fotbollssuporterunionen (SFSU) uppmanade inför den 14:e allsvenska omgången till gemensam protest från supportrar på samtliga arenor mot polisens mer aktiva tillämpning av villkorstrappan för att få bort pyroteknik från läktare. SFSU kallar initiativet för ”Rädda svensk fotboll” och bad om tystnad på läktarplats under matchernas första 20 minuter.

När Hammarby under söndagseftermiddagen tog emot Falkenberg, så var det till stor del tyst under matchens första 20 minuter, men med undantag för glädjeyttringar vid Hammarbys första tre mål under matchens första 18 minuter i 6-2-segern.

- De var väl inte helt tysta även om de försökte vara tysta. Det blev lite väsen där när jag gjorde mål och sedan ska ju inte fotboll spelas med den stämningen på läktaren. Det ska inte vara tyst och förhoppningsvis blir det inte så mycket mer av det här, säger Alexander Kacaniklic, som stod för matchens första mål och sedan följde upp med ytterligare två fullträffar i andra halvlek.

Kacaniklic fortsätter:

- Men det är klart att det var lite konstigt. Vi är vana vid ett jäkla tryck från våra fans, så på det sättet var det lite konstigt. De försökte också vara tysta, men vi gjorde ju tre mål, så de fick jubla lite. Jag tycker också att det är en styrka att börja så bra när det är på det viset.

Muamer Tankovic tycker också att det var lite märklig stämning. Han spelade även i senaste derbymötet med AIK, där det var tio tysta minuter i protest mot polisen. Däremot vill han inte börja vänja sig vid den inramningen under inledningen av allsvenska matcher.

- Nej, jag tycker inte att man ska behöva vänja sig vid sådant. Fansen ska få sjunga och dansa under 90 minuter, säger han.