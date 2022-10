Hareides stridstal: "Vi visar bara Hammarbys svagheter - det ska fan göra ont i dag"

Norrmannen har hunnit fylla 69 år under landslagsuppehållet och även varit en sväng i Norge. Åge Hareide beskriver hur han gick från att “inte göra något” till att anta utmaningen att rädda Malmö FF:s säsong.

Högerbacken Felix Beijmo märker att MFF blivit effektivare sedan Hareides intåg. Han förklarar tränarens påverkan på laget under de senaste veckorna:

- Jag märkte direkt under de första dagarna han kom och det första mötet vi hade, att han hade en aura när han klev in i rummet. Han tog rummet på ett sätt som var imponerande och fick alla att bli lyhörda och spärra upp ögonen, och ta åt sig allt det som han ville förmedla. Det skulle jag säga är en av de absolut viktigaste egenskaperna, att få en grupp att dra åt samma håll och verkligen engagera sig i spelidé och taktik - det har han verkligen fått. Det känns som att alla har köpt sig in på hans stil nu och vad som gäller de kommande veckorna, säger Beijmo.