Hellberg avslöjar - trodde inte på Gül: "Tänkte att han inte kommer att spela en minut"

Kim Hellberg överraskade när han tog ut startelvan till premiären mot Kalmar FF. Jusef Erabi bänkades och Deniz Gül fick starta.



Gül var involverad i både 1-0 och 2-0.



Hammarby vann med 3-1 och efteråt fick tränare Hellberg en fråga om det var ett svårt beslut att sätta Erabi på bänken?



- Det är alltid svårt när man har många bra. Han är en fantastisk spelare och för mig handlar det om att Deniz varit jäkligt bra. Han förtjänade att spela, vilket han gjorde bra. Sedan svarade Jusef upp på det med att göra det fantastiskt bra när han kom in, vilket gjorde att… ja, den här gången hade jag väl rätt.

Hur ser du på Güls insats?

- Jättebra. Jag är enormt stolt över den killen. Det är bara att vara ärlig, när jag såg Deniz i Marbella tänkte jag att han inte kommer att spela en minut, att det här kommer att bli jäkligt jobbigt. Men han svarade upp och de sista två veckorna har allt fallit på plats. Jag är så imponerad av honom.



Sedan kom Erabi in och gjorde 3-1 - har du huvudbry nu över vem som ska starta?

- Huvudbry? De som är bäst kommer att spela, och de som passar matchen vi ska ta oss an. Jag är jättenöjd och jäkla stolt över båda grabbarna som i högsta grad bidrar till att vi vinner matchen.



Vad får ut av båda?

- Det är två olika spelare men ändå liknande. Två bra djupledsspelare. Två bra i boxen. Deniz kan spela i fler roller medan Jusef har en mer stabilitet i de centrala delarna när han är felvänd och kan hålla i bollen. De påminner ganska mycket om varandra också, även om det så klart finns en del skillnader. Det är två fina grabbar.