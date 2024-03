Brolins blunder - bjöd Bajen på mål: "Det är piss"

IF Brommapojkarna

Kalmar FF hade börjat piggast, det stod 0-0 och hade gått 14 minuter. Då stod bortalagets målvakt Samuel Brolin för en rejäl blunder. Han hade bollen vid eget mål, helt ohotad, och skulle passa kort och rakt till Abdussalam Magashy. Det lyckades inte. Deniz Gül tog bollen och passade åt sidan till Nahir Besara som fick öppet mål och rullade in 1-0.

- Jag slog inte världens schysstaste passning till Magashy. Det är ren jävla otur att han träffade Gül i magen och de får behålla bollen och han passar Besara som gör mål. Det är en del av vår spelstil så det är en risk man får ta, men jag borde slå en bättre passning, säger Brolin och fortsätter:

- Nu fick vi betala det ultimata priset och det var ett baklängesmål och 0-1 i minut 14 borta mot Hammarby. Det är en tuff start på matchen. Det är inte tillräckligt bra gjort av mig. Men det är så här vi vill spela så det är lite ”shit happens”, det är så det känns.



Hur är det att komma tillbaka efter det?

- Det är verkligen tufft. Det är mest tufft mentalt. Att försöka fokusera på nästa sak, och nästa aktion blir det inspelet där Rasmus styr in den i mål. Så det är också piss.



Bortalagets fina inledning kom av sig och Bajen tog över. Och bara tre minuter efter matchens första mål kom 2-0 - återigen med hjälp av bortalaget.



Oscar Johansson Schellas fick bollen till höger i motståndarens straffområde och skickade in den framför mål. Då styrde Rasmus Sjöstedt in den i eget mål.



- Det är otur det också. Nio gånger av tio kommer Rasmus få ut den till hörna, den tionde gången missar han bollen och då är jag ute och plockar den. Så det är oflyt.