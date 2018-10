JUST NU: Hysén tillbaka i Blåvitts startelva - så startar BP och IFK Göteborg i krismötet

Brommapojkarna tar i kväll emot IFK Göteborg i ett krismöte i botten av tabellen på Grimsta i allsvenskan. IFK Göteborg ställer i kväll upp med ett 4-4-2-system, där Tobias Hysén i kväll går in och spelar från start i stället för Patrik Karlsson Lagemyr, som senast spelade från start mot Trelleborg före landslagsuppehållet.

Startelvor:

Brommapojkarna: Petric - Björkén, Öhman, Figueroa, Falkmar - Sandberg Magnusson, Söderström, Gustafsson - Hellquist, Lahne, Brandeborn.

IFK Göteborg: Dahlin - Salomonsson, Boo Wiklander, Starfelt, Wernersson - Ohlsson, Oldrup Jensen, Erlingmark, Charaisjvili - Söder, Hysén.

Matchen börjar klockan 19.00 och sänds på C More Fotboll, Sportkanalen och streamat på C More.