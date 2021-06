Klart: Här är Elfsborgs, Häckens och Hammarbys motståndare i Europa-kvalet

Tre svenska lag - Elfsborg, Häcken och Hammarby - går i sommar in i kvalet till den nya europeiska turneringen Europa Conference League. De svenska klubbarna går in i den andra kvalrundan i turneringen och under onsdagen lottades lagens motstånd fram.

Elfsborg ställs mot vinnaren mellan Milsami Orhei (Moldavien) och FK Sarajevo (Bosnien och Hercegovina), medan Hammarby ställs mot vinnaren mellan NK Maribor (Slovenien) och Urartu (Armenien) och Häcken får spela mot Aberdeen.

För två år sedan slog Bajens potentiella motståndare Maribor ut AIK i den andra kvalomgången i Champions League-kvalet.

Kvalmatcherna avgörs genom dubbelmöten, där det första mötet spelas den 22 juli med retur den 29 juli i sommar. I Champions League-kvalet ställs Malmö FF mot Riga FC i den första kvalomgången. Om MFF går vidare till den andra kvalrundan i kvalet ställs Skånelaget mot vinnaren mellan HJK Helsingfors (Finland) och Budućnost Podgorica (Montenegro). Om MFF däremot förlorar mot Riga FC i den första CL-kvalomgången går laget in i den andra kvalomgången i Europa Conference League-kvalet. Då ställs MFF mot förloraren mellan Shkëndija (Makedonien) och Mura (Slovenien), som möts i den första kvalomgången i Champions League-kvalet.

