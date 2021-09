Lagkaptenen avslöjar - så har Dif-spelarna gått samman inför derbyt: "Gillar när det bubblar"

Djurgården förlorade endast en av de 13 inledande matcherna i allsvenskan. Senaste fyra omgångarna har man förlorat två, varav en var den blytunga derbyförlusten mot AIK (1-4).

Lagkaptenen Magnus Eriksson har en klar bild av vad som gick snett för laget innan uppehållet.

- Hade vi presterat som vi gjorde i början av allsvenskan under hela säsongen hade vi nog inte haft så många spelare kvar i laget. Vi har spelat en jättefin fotboll, men under en säsong kommer man alltid in i perioder då man måste kämpa lite mer och ta lite fler löpmeter. Det är perioder då man inte får någonting gratis heller, och det var där vi befann oss innan uppehållet, säger han till Fotbollskanalen.

Förlusterna har dock inte påverkat lagsammanhållningen, snarare tvärtom. Landslagsuppehållet kom nämligen lägligt för spelartruppen, menar Magnus Eriksson.

- Vi har en enormt skön grupp där inne i omklädningsrummet. Det är en extremt fin grupp att vara en del av, och nu under uppehållet har vi verkligen gått samman. Allting är enkelt när det går bra men det är motgångarna som knyter oss samman och det är vad som har hänt nu. Vi lär oss och tar hela tiden steg tillsammans, säger Magnus Eriksson.

Vad betyder det då – att ni har gått samman?

- Det var bra för oss att vi fick ett litet uppehåll. Vi har haft bra snack och träningar tillsammans men även fått lite ledigt för att samla ny energi. Jag tror vi alla tycker att vi tillsammans har utnyttjat det här uppehållet på ett väldigt bra sätt. Nu ska det bli jäkligt kul att få blicka framåt och börja om på en ny kula mot Hammarby.

Senaste tidens negativa resultattrend har gjort att Djurgården tappat positionen som tabelletta. Blåränderna ligger för tillfället på en andra plats, två poäng bakom AIK.

Pressen att vinna söndagens hemmamöte med Hammarby handlar därmed inte bara om att gå segrande ur ett Stockholmsderby, det handlar även om att ta viktiga poäng för att inte halka efter i toppstriden.

- Vi har skapat oss förutsättningar för att vara med där uppe i toppen och vi kommer göra allt vi kan för att hänga på det tåget. Vi vet vad det innebär att spela ett derby, men vi vet också hur många poäng vi spelar om. För oss handlar det om att fokusera på att göra allting rätt för att få till en bra prestation, säger Magnus Eriksson.

I en intervju med Fotbollskanalen menade Jacob Une Larsson att pressen på Djurgården är större inför matchen på söndag med tanke på storförlusten mot AIK i senaste derbyt och efterspelet till den matchen. Blåränderna har dessutom inte vunnit mot Hammarby sedan hösten 2018.

Pressen på spelartruppen och situationen som laget befinner sig i är dock något som Magnus Eriksson omfamnar.

- Jag gillar när det bubblar lite. Vi är alla tävlingsmänniskor och vinnarskallar, vilket märks lite extra när det är derbyvecka. Det ska vara lite tugg på träningarna, det är bara bra. Vi spelar fotboll för att vinna och tävla, vilket är exakt vad vi ska göra till hundra procent på söndag, säger Dif-kaptenen.