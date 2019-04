Lahne vill inte sväva i väg efter första AIK-målet: "Har inte vunnit VM"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

SOLNA. Jack Lahne, 17, gjorde sitt första mål för AIK under söndagen. Men han vill inte ta startplatsen för given. - Vi har liksom inte vunnit VM, säger forwarden till Fotbollskanalen.

Under söndagen fick Jack Lahne, inlånad från Amiens under vårsäsongen, göra sin startdebut för AIK. Och hemma mot Sirius blev han också målskytt. I 75:e minuten dunkade 17-åringen in det avgörande 2-1-målet inifrån straffområdet, när AIK tog sin första trepoängare i allsvenskan för året.

Lahne njöt av att näta. Han hoppade över reklamskyltarna och upp till supportrarna på Norra Stå.

- Jag har drömt om det innan (att få göra mål framför Norra Stå). Speciellt eftersom en av mina bästa kompisar är AIK-supporter och står på Norra Stå. Jag behövde springa dit och hoppa på honom, säger Lahne.

- Han sa till mig innan: "Här står jag, gör du mål så hoppa dit". Jag sa: "Absolut". Vi har känt varandra sen vi var sju år, så det var speciellt.

Vad tror du det här målet kan betyda för dig framåt?

- Vi har liksom inte vunnit VM, helt ärligt. Om han (Rikard Norling, tränare) startar mig nästa match så blir jag ju jätteglad, men om jag får sitta på bänken får jag bara heja på alla andra istället.

Mot IFK Norrköping fick Lahne hoppa in före lagkaptenen Henok Goitom och mot Sirius inledde Goitom på bänken medan Lahne startade. Trots den konkurrensen får 17-åringen mycket hjälp och många råd av sin lagkamrat.

- Henok är en helt otrolig spelare och en otrolig person utanför planen. Han är en jättebra mentor för mig. Bara att få vara runt honom är en ära.