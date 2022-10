Lindners skarpa kritik: "Värsta jag varit med om"

Varbergs Bois hittade under måndagen inte rätt mot Hammarby IF i första halvlek på Tele2 Arena i allsvenskan. Hallandslaget släppte in tre mål, och i halvtid var därmed kuggen Joakim Lindner rejält besviken över hur den första halvan av matchen såg ut.

- Det är katastrof. Vi springer inte, vinner inga dueller. Jag vet inte om vi är rädda, eller vad som händer här. Det är för dåligt, säger Joakim Lindner till Discovery+ och fortsätter:

- Det är för dåligt. Vi ska visa att vi kan bättre än så här. Det är katastrof. Det är bland det värsta jag varit med om. Det är för dåligt.

I halvtid lämnade också Lindner planen till förmån för Gideon Mensah, som kom in.

ANNONS

- Lindner har lite huvudvärk och ont i en hälsena, så vi sparar honom till lördag, säger Bois-tränaren Joakim Persson till Discovery+.

Varberg föll i slutändan med 1-5 på Tele2 Arena.