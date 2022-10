Persson besviken: "Vi blev helt avklädda"

Varbergs Bois åkte under måndagen på en tung förlust mot Hammarby IF på Tele2 Arena. I halvtid låg Varberg under med 3-0 och i slutändan blev det 5-1 till hemmalaget.

Nu uttrycker Bois-tränaren Joakim Persson besvikelse över förlusten.

- Det var ett Hammarby som kom ut som vi hade förväntat oss, men som gjorde saker en eller två nivåer bättre än vad vi hade hoppats på. Vi fick inte träff någonstans. Det slutade 5-1, men det var ändå ganska smickrande för vår del, säger Persson till Discovery+.

- De flyttade bollen och hade stor rörelse, och vi hängde helt enkelt inte med. Ibland måste man acceptera att motståndaren gör saker och ting mycket bättre än vad vi kan försvara oss mot. De ska vara kreativa och vi ska vara destruktiva, och det är betydligt lättare att vara destruktiv, men vi blev ändå helt avklädda i dag. Det är bara att gratulera Hammarby till en fantastisk prestation, och vi räckte inte till, fortsätter han.

Persson ser nu fram emot fem matcher på gräs framöver, vilket passar Varberg bättre.

- Nu har vi fem matcher kvar, och alla på gräs, samtidigt som vi gjort jättebra prestationer innan den här matchen. Vi blev även avklädda här mot Djurgården, så vi får hem och läsa på konstgräsmanualen, säger han.

Varberg är placerat på 13:e-plats med tre poäng ner till Degerfors på kvalplats och med åtta poäng ner till Helsingborg på nedflyttningsplats i allsvenskan.