LISTA: Här är 20 profiler som klubbarna kan värva gratis

Denni Avdic

Senaste klubb: AFC Eskilstuna Ålder: 31 Position: Anfallare

Kommentar: Det blev bara ett år för Avdic i AFC Eskilstuna, och han lämnade klubben efter en spricka. Den förre Werder Bremen- och AIK-spelaren hade därefter annat på gång, men det gick i stöpet. ”Allting stängdes igen ganska hastigt och då blev det nada”, sa han nyligen till Fotbollskanalen.

Johan Blomberg

Senaste klubb: Gif Sundsvall Ålder: 32 Position: Mittfältare

Kommentar: Blev i somras utlånad från Colorado Rapids till Gif Sundsvall. Sejouren blev kortvarig i Medelpad-klubben och när "Giffarna" åkte ur allsvenskan försvann Blomberg, vars kontrakt med Rapids även löpte ut. Tränade med AIK, och var aktuell för klubben, men sedan bröt coronapandemin ut och då införde Solnaklubben köpstopp. ”De (AIK) har mitt nummer och jag har deras nummer”, sa Blomberg nyligen till FotbollSthlm.

Alexander Milosevic

Senaste klubb: Nottinham Forest Ålder: 28 Position: Försvarare

Kommentar: Gick skilda vägar med Nottingham Forest i oktober och har sedan dess varit på jakt efter en ny klubb. Precis som Johan Blomberg tränade Alexander Milosevic med sin tidigare klubb AIK, men någon övergång blev det emellertid inte.

Wanderson do Carmo

Senaste klubb: Helsingborgs IF Ålder: 34 Position: Anfallare

Kommentar: Återvände till svensk fotboll år 2018 då han skrev på för Helsingborgs IF. Men brassen lyckades inte infria de högt ställda förväntningarna och efter fjolårssäsongen lämnade han HIF.

Jamie Hopcutt

Senaste klubb: Östersunds FK Ålder: 27 Position: Anfallare

Kommentar: Spelade i Europa League, superettan och allsvenskan med Östersunds FK. Men allting har sitt slut. I vintras sökte han sig vidare efter att ha representerat ÖFK i åtta år.

Marcus Olsson

Senaste klubb: Derby Ålder: 31 Position: Försvarare

Kommentar: Var tillbaka på fotbollsplanen för lite mer än ett år sedan, men fick inget nytt kontrakt av Championship-klubben Derby. Olsson har sedan dess varit på klubbjakt och precis som sin bror Martin har 31-åringen tränat med HIF, men mer konkret än så har det inte blivit i Marcus fall.

Viktor Prodell

Senaste klubb: Ho Chi Minh City Ålder: 32 Position: Anfallare

Kommentar: Lämnade Örebro efter fjolårssäsongen. Hamnade sedan i Ho Chi Minh City, Vietnam. Äventyret blev kortvarigt och efter tre månader stack han från Vietnam. Var öppen för det mesta när Fotbollskanalen nyligen pratade med honom. ”Jag vet inte vad som kommer att dyka upp”, sa han.

Omar Eddahri

Senaste klubb: Gif Sundsvall Ålder: 29 Position: Anfallare

Kommentar: Ett år i Sundsvall, sedan var det kapitlet avslutat för Eddahri. Hade kontakt med israeliska Bnei Yehuda, men alla bitar föll inte på plats.

Jesper Nyholm

Senaste klubb: AIK Ålder: 26 Position: Försvarare

Kommentar: Backen har inte spelat fotboll på två år sedan han fick han ett allvarligt benbrott, vilket han rehabiliterat sig från sedan dess. Har tränat med Sirius.

Erton Fejzullahu

Senaste klubb: Zalgiris Ålder: 32 Position: Anfallare

Kommentar: Korsbandsskadad och överväger att lägga av. Men den förre Djurgårds- och Mjällby-spelaren medgav själv att det skulle vara lite av en besvikelse. ”Jag inte vill avsluta med att ha dragit ett korsband i Litauen, jag har ändå haft en någorlunda bra karriär”, sa han till Fotbollskanalen för några veckor sedan.

Moestafa El Kabir

Senaste klubb: Çaykur Rizespor Ålder: 31 Position: Anfallare

Kommentar: Två matcher i Çaykur Rizespor blev det, sedan var olyckan framme. Anfallaren bröt benet och blev sedan klubblös. Har tränat med Falkenbergs FF.

Alexander Farnerud

Senaste klubb: Helsingborgs IF Ålder: 35 Position: Mittfältare

Kommentar: Gjorde comeback i HIF inför förra säsongen. Men det blev bara en säsong där, vilket han inte var helt nöjd med. ”Han (Olof Mellberg) ville uppenbarligen inte ha mig”, sa mittfältaren för några dagar sedan till FotbollDirekt. Var på provspel i SG Sonnenhof Großaspach i tyska tredjeligan. De slog inte till på den förre Torino- och Stuttgart-mittfältaren.

Johannes Hopf

Senaste klubb: Ankaragücü Ålder: 32 Position: Målvakt

Kommentar: Bröt kontraktet med turkiska Ankaragücu i mars 2019. Efter uppbrottet har den förre landslagsmålvakten legat lågt.

Pa Konate

Senaste klubb: Gif Sundsvall Ålder: 26 Position: Försvarare

Kommentar: Återvände till allsvenskan inför förra säsongen då han skrev på för Gif Sundsvall. Ett år blev det där sedan tog han farväl. Har haft alla dörrar öppna och tränat med Trelleborgs FF.

Jon Jönsson

Senaste klubb: Elfsborg Ålder: 36 Position: Försvarare

Kommentar: Återvände till Elfsborg 2010. Tio år senare blev han klubblös, och det är han ännu.

Simon Lundevall

Senaste klubb: NorthEast United Ålder: 31 Position: Mittfältare

Kommentar: I en liknande situation som Prodell, men stack till Indien i stället för Vietnam. Håller igång med IFK Eskilstuna och stänger inga dörrar. ”Jag är öppen för det mesta”, sa han till Fotbollskanalen för några veckor sedan.

Martin Lorentzson

Senaste klubb: Örebro SK Ålder: 35 Position: Försvarare

Kommentar: Kontraktet med Örebro SK löpte ut efter förra säsongen. Sedan dess har den förre AIK-backen varit på jakt efter en ny klubb.

Jonathan Tamimi

Senaste klubb: Gif Sundsvall Ålder: 25 Position: Försvarare

Kommentar: Jonathan Tamimi har ett förflutet i Hammarby, med vilka han även tränar nu. Tränaren Stefan Billborn uttryckte sitt intresse för backen i slutet av januari. ”Vi tror på att han skulle kunna vara något för oss”, sa Billborn till Fotbollskanalen då.

Viktor Agardius

Senaste klubb: Livorno Ålder: 30 Position: Försvarare

Kommentar: Fick testa att spela i utlandet efter att ha tillbringat hela sin karriär i Sverige. Han gjorde dock bara en match för Serie B-klubben Livorno, sedan gick parterna skilda vägar. ”Jag prioriterar hälsan och familjen först”, sa han till Barometern i dagarna.

Junes Barny

Senaste klubb: IFK Göteborg Ålder: 30 Position: Mittfältare

Kommentar: Gick från Hammaby till IFK Göteborg inför förra säsongen. Fick en hel del speltid inledningsvis, men åkte sedan på en allvarlig ansiktsskada. Tog sig tillbaka från den ganska snabbt och spelade sedan ytterligare fem matcher för klubben i allsvenskan. Men när sommaren kom och vårsäsongen var färdigspelad valde mittfältaren att bryta sitt kontrakt med Blåvitt. Därefter har han varit klubblös.