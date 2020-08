Mellberg om att spela matchen: "Förbundet valde att chansa"

Förbundets tävlingskommitté bestämde sig i förmiddags. Mötet mellan Helsingborgs IF och Djurgården ska spelas. - Det var en chansning som förbundet var villigt att ta, säger HIF:s tränare Olof Mellberg till Dplay.

Helsingborgs IF har flera coronafall i truppen och skickade, på rekommendation av Smittskydd Skåne, därför in en hemställan till Svenska Fotbollförbundets tävlingskommitté om att skjuta fram söndagens möte med Djurgårdens IF.

Något gehör fick skåningarna dock inte, då förbundet tidigare under söndagen meddelade att matchen ska spelas.

- Förutsättningarna var väldigt bra fram till i fredags. Sportsligt var vi väldigt taggade. Men Smittskydd Skåne stängde ju ner verksamheten från och med i fredags. Förberedelserna i går var inte de bästa. Men det är bara att gilla läget och göra det bästa av det, säger HIF:s tränare Olof Mellberg till Dplay och fortsätter:

- Förbundet valde att inte stänga ner, de valde att chansa. Jag tror vi har uppemot 15 personer i klubben som är smittade inklusive U19. Det var en chansning från förbundet och Djurgården, som de var villiga att ta.

Djurgårdens tränare, Kim Bergstrand, om tävlingskommitténs beslut:

- Jag ser inte problemet. Vi är förberedda att spela match, vi åkte från Stockholm i går och vi är förberedda, säger han till Dplay.