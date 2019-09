Mellbergs inledande veckor i HIF – fokus på rätt spelare i rätt roller: ”Optimera truppen”

HELSINGBORG. Olof Mellberg gör sitt första Skånederby som Helsinborgstränare, och under några veckor har mycket handlat om hur man snabbt kan få ut maximalt av varje spelare. - Det gällde att försöka se vad som gick att bygga vidare på.

Det har på torsdagen gått drygt fyra veckor sedan Olof Mellberg hade sin första kontakt med Helsingborgs IF, och det tog bara fem dagar till presentation. Det fanns intresse från andra allsvenska klubbar tidigare, men:

- Det kändes rätt nu. Tajmingen var den rätta, säger Mellberg till Fotbollskanalen.

Det första som hände var han satte sig in i föreningen, och då framför allt kring spelarna. Personer och spelare i HIF beskriver Mellberg som en ytterst noggrann och detaljinriktad person. Det var därför många timmars scouting av matcher från i år, men även för att titta på spelares insatser tidigare år för att se var och hur de hade spelat.

- Det gällde att försöka se vad som gick att bygga vidare på.

- Just att hitta roller, det har det handlat mycket om. Att optimera truppen, att hitta roller som passar spelare.

Han hade inget transferfönster på sig och kunde inte sätta prägel på det sättet, men han har också haft kvar mycket av det som var innan. Inga stora ändringar i elvorna eller formation, även om det mot Djurgården i försvarsspel ibland nästan var som en 6-1-3.

Enligt Helsingborgs Dagblad är det aktuellt med en 5-4-1-formation mot MFF.

- Det blir att anpassa efter motstånd, framför allt i början eftersom det är olika motstånd vi har. Först Djurgården borta, sedan AFC hemma, sedan Malmö borta.

De har också tagit in Niklas Egnell som har fokus på fyssidan, även om det lär vara den sista stora adderingen i höst. HIF har under året haft problem med skador och har en gammal trupp där det behövs jobbas mer med återhämtning. Mot AFC var det sex startspelare, och en tidig inhoppare, som var minst 31 år.

Mot MFF saknas dock Mohammed Abubakari, som skadade sig senast. Sedan tidigare är även Kalle Joelsson och Andreas Landgren långtidsskadade.

HIF har i dag Skånederby mot Malmö FF, en match som börjar 19.00 och sänds via C More.