Mendes fick två matcher i Bajen - kan nu få derbydebut med AIK: "De får göra vad de vill"

Josafat "Joe" Mendes, 19, är tillbaka i AIK och har imponerat under inledningen av säsongen i allsvenskan. Senast mot Malmö FF låg han bakom 1-0-målet i 2-0-segern på Friends Arena, vilket gör att AIK nu toppar tabellen.

Mendes är glad över att han fått en fin start på säsongen.



- Jag har bra stöd, tränare som tror på mig och spelare som hjälper mig mycket. Jag är tacksam för det. Samtidigt tror jag mycket på mig själv, säger högerbacken till Fotbollskanalen.

Mendes har hittills fått speltid i fem matcher, varav fyra från start, då han även har en tuff konkurrenssituation med landslagsmeriterade veteranen Mikael Lustig, 35.

ANNONS

19-åringen fokuserar bara på att göra sitt bästa för att få chansen.



- Det är inget jag tänker på. Jag gör mitt bästa varje match och varje träning, sedan är det Bartosz (Grzelak) som tar ut laget. Det är inget jag kan påverka.



Mendes, som har en offensiv spelstil, är även öppen för att spela högre upp i planen - om Grzelak skulle vilja det framöver för att få in både Mendes och Lustig i elvan.



- Ja, varför inte? Jag är en offensivt lagd spelare i min spelstil, så jag hade lätt kunnat spela ytter. Det spelar ingen roll för mig.



Nu ser Mendes fram emot söndagens derbymöte med Hammarby på Tele2 Arena. Talangen spelade i fjol i Bajen och får därmed åter möta ett antal bekanta ansikten.

- Det kommer bli jätteroligt. Det är en bra match och ett derby mot en klubb som jag varit i innan, så jag ser verkligen fram emot det.

ANNONS

Hur blir det att möta din gamla klubb?

- Inget speciellt. Jag gjorde två matcher i Hammarbys herrlag, så jag tänker inte så mycket på det. Jag kommer göra min grej, men jag är såklart lite extra taggad när jag möter dem.

När han lämnade AIK för Bajen var det främst för att spela seniorfotboll, vilket han också fick med Hammarby TFF i ettan. Under fjolårssommaren skrev han på ett A-lagskontrakt över två år, men i slutändan blev det bara två seniormatcher, ett inhopp mot Hudiksvall borta i svenska cupen och ett inhopp mot Maribor hemma i Europa Conference League.

- Jag spelade i AIK U19, och jag kände att jag ville spela seniorfotboll. Då kom Hammarby in i bilden och visade upp en bra plan för mig. Jag körde först några division 1-matcher under våren, gjorde det bra och belönades med ett A-lagskontrakt under sommaren, säger Mendes och fortsätter:

ANNONS

- Sedan blev det inte så mycket matcher och jag fortsatte träna med A-laget och körde matcher med HTFF vecka in och vecka ut. Jag var inte riktigt nöjd med det. Jag trodde att jag skulle få spela mer, men så var det inte. Sedan flyttade jag tillbaka.

Mendes, som följt AIK i flera år, menar att det var ett enkelt beslut att komma tillbaka.

- Jag kände i slutet av hösten att jag ville vända hem till AIK, där jag växt upp, så det var ett jättelätt val att ta.



Vad tror du att du får för mottagande på Tele2 Arena?

- Helt ärligt, de får göra vad de vill. Jag bryr mig inte ett skit faktiskt. Det kommer bli roligt och jag kommer njuta ändå. Jag är i AIK och jag trivs här.

Mendes satt på bänken i årets första derby mot Djurgården, då AIK vann med 1-0 på Friends Arena, och kan under söndagen få sina första derbyminuter i benen.

ANNONS

Det vore en stor sak för den talangfulle spelaren.



- Det är första gången, så det kommer bli jättekul. Det är någonting man drömt om att få spela ett derby, så jag ser jättemycket fram emot det.