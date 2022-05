AIK:s svit - tappade senast ledning till förlust 2017: "Vi är jobbiga att möta"

AIK släppte in fyra mål i premiärförlusten mot BK Häcken och tre mål i bortaförlusten mot Malmö FF i den tredje omgången. Sedan har "Gnaget" gått starkt med fem raka segrar och fem raka nollor inför söndagens derby mot Hammarby IF på Tele2 Arena i Stockholm.

Mittbacken Alexander Milosevic menar att inget gick rätt för AIK mot Häcken, samtidigt som det var en svag insats som lag mot Malmö FF, även om det fanns positiva delar.

- Om man släpper in sju mål, som vi gjorde i just de två matcherna, är det såklart inte bra, men det var ett större problem. Det var mer dåliga laginsatser. Vi förlorade mot Malmö med 3-0, vilket aldrig är bra, men det fanns ändå positiva saker att ta med sig därifrån. Häcken-matchen var lite annorlunda. Jag tycker inte att vi gjorde något bra alls under hela matchen, säger han till Fotbollskanalen.

Milosevic tycker nu att AIK försvarar sig bra över hela planen.

- Vi är ganska jobbiga att möta. Det är inte bara vi i backlinjen som försvarar, vi försvarar bra över hela planen. Vi vet när vi ska gå i press, så det är inte bara en som går i press och jagar själv. När vi går i press gör vi det ihop. Sedan har vi tillfällen där vi inte kan gå i press. Då faller vi tillbaka, och sedan kör vi igen. Jag tycker det är en grej över hela planen.

AIK har samtidigt varit bra på att bevaka ledningar under en längre tid.

Senast "Gnaget" tappade en 1-0-ledning till förlust i allsvenskan var mot IFK Göteborg borta i augusti 2017, då det blev förlust med 2-1. Senast AIK tappade en 1-0-ledning till kryss var mot Mjällby AIF hemma i maj i fjol, då matchen slutade 2-2 på Friends Arena.

Milosevic har svårt att säga varför AIK är så pass bra i ledning.

- Det är svårt att svara på, men det är väl bra att det är så och vi måste fortsätta hålla fokus i matcher. Vi vet hur starka vi är och hur starka vi känner oss, samtidigt som vi blir bättre hela tiden. Det känns som att vi höjt oss efter varje match som varit i allsvenskan och innan dess har man pratat om att AIK är sega i starten. Förvisso åkte vi på två förluster, men det var inga lätta bortamatcher och sedan har vi byggt vidare på det. Vi vet att det här är en vecka med tre matcher och vi har vunnit två, men det är inte klart förrän på söndag. Där är vårt fokus nu, och det är det viktigaste.

Hur tror du motståndarna reagerar när ni tar ledningen?

- Det är svårt för mig att svara på, som spelar i det andra laget, men vi blir bekväma och ibland känns det som vi spelar ut mer, och får medvind från våra supportrar på hemmaplan. Om vi tar ledningen med 1-0 blir det inte bara direkt: "Nu går vi ner och försvarar". Vi vill stänga matchen. Det har blivit många 1-0-segrar, men vi har även haft chanser utöver det.

Lagkamraten Nabil Bahoui tycker också att AIK fått till det defensivt senaste matcherna.

- Vi hade ett ganska offensivt tankesätt när vi kom in i den här säsongen, och sedan åkte vi på två smällar mot Häcken och Malmö, där vi fick tänka om lite och backa bandet, vilket det känns som vi gjort. Vi började bakifrån, och det känns som vi satt de bitarna på plats. Jag tycker det känns hur stabilt som helst och alla gör ett fantastiskt jobb från målvakt till vi där uppe. Det känns som att vi är en otroligt stark enhet.

Anfallaren håller även med Milosevic om att laget känner trygghet i ledning.

- Jag såg någon statistik, där det står 74-0 eller 73-0 efter att vi tagit ledningen, vilket talar för sig själv och är fantastiska siffror. Det är något man känner sig ganska bekväm i, men sedan ska man kanske inte slappna av för mycket när det händer i framtiden, men det känns tryggt när vi tar ledningen, säger han och fortsätter:

- Vi alla och vi där uppe, som ska göra mål, önskar såklart också att vi kan stänga matcherna med lite fler mål och vara lite vassare i vårt sätt att kontra och sådana saker, men det är sådant som vi kan bygga vidare på. Det viktigaste var att sätta ihop lagdelarna och enheten och att vi backade bandet efter de två bortamatcherna som vi förlorade.

Tränaren Bartosz Grzelak blev i sin tur inte orolig efter förlusterna mot Häcken och Malmö, då AIK totalt sett släppte in sju mål. Han menar att laget utvecklades efter det.

- När det händer en sådan grej måste du ändå koppla på. Du kan inte gå därifrån och tänka att det var en sådan dag, men när jag summerade Häcken-matchen upplevde jag att allt gick fel. Allt gick verkligen fel i den matchen. Det var straff emot tidigt, vi nickade mot eget mål på en fast situation och vi missade att ta bort den. Allt gick jävligt fel, säger han.

Tränaren fortsätter:

- Vi gick vidare från den, höll nollan mot Norrköping och gjorde en rätt stabil försvarsmatch. När vi sedan mötte Malmö borta släppte vi in ett mål efter tre minuter och då behövde vi gå framåt. Jag kände inte varningsklockor, men efter Malmö-matchen var vi lite tvungna: "Okej, en gång är ingen gång, men att vi släpper in tre-fyra mål två gånger. Nu måste vi bli tajtare". Vi utvecklades från det. Jag var inte orolig, men vi fick gnugga.